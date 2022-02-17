https://ria.ru/20220217/podrostki-1773313086.html

Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность

Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность - РИА Новости, 17.02.2022

Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность

Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность, отметив необходимость консолидировать усилия по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:31

2022-02-17T13:31

2022-02-17T14:43

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность, отметив необходимость консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям."Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям", - сказал он на коллегии МВД."Нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека", - добавил он.

https://ria.ru/20211025/narkotiki-1755863837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, владимир путин