https://ria.ru/20220217/podrostki-1773313086.html
Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность
Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность
Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность, отметив необходимость консолидировать усилия по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:31
2022-02-17T13:31
2022-02-17T14:43
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность, отметив необходимость консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям."Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям", - сказал он на коллегии МВД."Нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека", - добавил он.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, владимир путин
13:31 17.02.2022 (обновлено: 14:43 17.02.2022)
Путин призвал полицейских не допускать вовлечения подростков в преступность
Путин призвал полицейских не допускать распространения подростковой преступности
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность, отметив необходимость консолидировать усилия по созданию системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям.
"Считаю важным консолидировать усилия органов власти всех субъектов системы профилактики по созданию единой государственной системы непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям", - сказал он на коллегии МВД.
"Нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека", - добавил он.