https://ria.ru/20220217/podderzhka-1773238230.html

Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит"

Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит" - РИА Новости, 17.02.2022

Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит"

Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в условиях угроз со стороны НАТО и западных стран, заявил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T04:26

2022-02-17T04:26

2022-02-17T04:26

в мире

россия

сша

украина

нато

венесуэла

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев – РИА Новости. Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в условиях угроз со стороны НАТО и западных стран, заявил президент Николас Мадуро."Россия располагает всей поддержкой Венесуэлы, чтобы рассеять угрозы НАТО и западного мира, чтобы Россия продолжала быть территорией мира", - сказал он.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220217/konfuz-1773236839.html

россия

сша

украина

венесуэла

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в мире, россия, сша, украина, нато, венесуэла