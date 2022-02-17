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Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит"
Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит" - РИА Новости, 17.02.2022
Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит"
Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в условиях угроз со стороны НАТО и западных стран, заявил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:26
2022-02-17T04:26
в мире
россия
сша
украина
нато
венесуэла
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев – РИА Новости. Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в условиях угроз со стороны НАТО и западных стран, заявил президент Николас Мадуро."Россия располагает всей поддержкой Венесуэлы, чтобы рассеять угрозы НАТО и западного мира, чтобы Россия продолжала быть территорией мира", - сказал он.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, россия, сша, украина, нато, венесуэла
04:26 17.02.2022
 
Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит"

Президент Венесуэлы Мадуро поддержал Россию и заявил, что "дипломатия мира победит"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев – РИА Новости. Россия может рассчитывать на поддержку Венесуэлы в условиях угроз со стороны НАТО и западных стран, заявил президент Николас Мадуро.
"Россия располагает всей поддержкой Венесуэлы, чтобы рассеять угрозы НАТО и западного мира, чтобы Россия продолжала быть территорией мира", - сказал он.
"Президент (России Владимир) Путин знает, что может рассчитывать на народ и правительство Венесуэлы, мирное правительство. Дипломатия мира победит, грандиозный триумф Путина и России в эти дни международной кампании угроз, потому что (Россия использует) дипломатию в защиту своих интересов", - добавил Мадуро.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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