https://ria.ru/20220217/podarok-1773243271.html

Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля

Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля - РИА Новости, 17.02.2022

Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля

Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru, результаты которого имеются в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T06:37

2022-02-17T06:37

2022-02-17T06:37

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155111/11/1551111160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fb374e09528b493d92568350d8cbc80.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости (размер выборки - 1600 респондентов).Так, аналитики выяснили, что "15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником: "Я не служил"; "Это профессиональный праздник военных". Впрочем, желания мужчин нередко расходятся с реальностью. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков", - выяснилось в ходе опроса.Для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви, заботе и особом внимании в праздничный день мечтают 8% респондентов. 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. 6% признаются, что им все равно, какой подарок им преподнесут в "мужской день". Техника или новый телефон порадовали бы 5% опрошенных.Кроме того, 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. По 3% при наличии выбора предпочли бы оружие (например, охотничий нож), отдых или путешествие и бесценный дар — здоровье. Книга или курс обучения актуальны для 2% мужчин, билеты в кино — для 1%. Другие пожелания озвучили 17%: на 23 февраля они хотели бы получить алкоголь, инструменты, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, спортивную экипировку и прочее.Предметы одежды обычно дарят каждому седьмому (15%), парфюмерию или косметику — каждому девятому (11%). Для 7% типичный подарок на 23 февраля — любовь, забота и внимание со стороны близких, а 5% признаются, что привыкли получать "всякую ерунду". Деньги и бритвенные принадлежности, как правило, получают по 4% мужчин, алкоголь и сувениры — по 2%. О других подарках рассказали 13%: в их числе сладости, техника, телефоны, автомобильные аксессуары, книги.

https://ria.ru/20220211/podarki-1589973445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия