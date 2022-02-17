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Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля
Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля - РИА Новости, 17.02.2022
Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля
Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru, результаты которого имеются в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T06:37
2022-02-17T06:37
общество
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости (размер выборки - 1600 респондентов).Так, аналитики выяснили, что "15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником: "Я не служил"; "Это профессиональный праздник военных". Впрочем, желания мужчин нередко расходятся с реальностью. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков", - выяснилось в ходе опроса.Для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви, заботе и особом внимании в праздничный день мечтают 8% респондентов. 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. 6% признаются, что им все равно, какой подарок им преподнесут в "мужской день". Техника или новый телефон порадовали бы 5% опрошенных.Кроме того, 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. По 3% при наличии выбора предпочли бы оружие (например, охотничий нож), отдых или путешествие и бесценный дар — здоровье. Книга или курс обучения актуальны для 2% мужчин, билеты в кино — для 1%. Другие пожелания озвучили 17%: на 23 февраля они хотели бы получить алкоголь, инструменты, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, спортивную экипировку и прочее.Предметы одежды обычно дарят каждому седьмому (15%), парфюмерию или косметику — каждому девятому (11%). Для 7% типичный подарок на 23 февраля — любовь, забота и внимание со стороны близких, а 5% признаются, что привыкли получать "всякую ерунду". Деньги и бритвенные принадлежности, как правило, получают по 4% мужчин, алкоголь и сувениры — по 2%. О других подарках рассказали 13%: в их числе сладости, техника, телефоны, автомобильные аксессуары, книги.
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общество, россия
06:37 17.02.2022
 
Россияне назвали лучшие подарки на 23 Февраля

Исследование SuperJob: каждый четвертый мужчина останется без подарка на 23 Февраля

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня защитника Отечества
Празднование Дня защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Празднование Дня защитника Отечества
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подарки на 23 февраля не нужны 15% мужчин, а не получит их каждый четвертый, говорится в исследовании сервиса SuperJob.ru, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости (размер выборки - 1600 респондентов).
Так, аналитики выяснили, что "15% представителей сильного пола не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества. Свою позицию они чаще всего аргументируют тем, что не считают 23 февраля своим праздником: "Я не служил"; "Это профессиональный праздник военных". Впрочем, желания мужчин нередко расходятся с реальностью. Почти каждый четвертый (23%) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков", - выяснилось в ходе опроса.
Для 13% лучшим презентом являются деньги. О любви, заботе и особом внимании в праздничный день мечтают 8% респондентов. 7% хотели бы получить 23 февраля что-нибудь из одежды. 6% признаются, что им все равно, какой подарок им преподнесут в "мужской день". Техника или новый телефон порадовали бы 5% опрошенных.
Кроме того, 4% мечтают об автомобиле или мотоцикле. По 3% при наличии выбора предпочли бы оружие (например, охотничий нож), отдых или путешествие и бесценный дар — здоровье. Книга или курс обучения актуальны для 2% мужчин, билеты в кино — для 1%. Другие пожелания озвучили 17%: на 23 февраля они хотели бы получить алкоголь, инструменты, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, спортивную экипировку и прочее.
Предметы одежды обычно дарят каждому седьмому (15%), парфюмерию или косметику — каждому девятому (11%). Для 7% типичный подарок на 23 февраля — любовь, забота и внимание со стороны близких, а 5% признаются, что привыкли получать "всякую ерунду". Деньги и бритвенные принадлежности, как правило, получают по 4% мужчин, алкоголь и сувениры — по 2%. О других подарках рассказали 13%: в их числе сладости, техника, телефоны, автомобильные аксессуары, книги.
Подарок
11 февраля, 13:12
Полет в аэротрубе или смарт-часы: что подарить мужчине на 23 Февраля
 
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