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Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля

Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля - РИА Новости, 17.02.2022

Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля

Подарками россиянам на День защитника Отечества станут игры, лотерейные билеты и товары для спорта: в преддверии праздника вырос спрос на эти и некоторые другие РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T05:31

2022-02-17T05:31

2022-02-17T06:15

россия

общество

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подарками россиянам на День защитника Отечества станут игры, лотерейные билеты и товары для спорта: в преддверии праздника вырос спрос на эти и некоторые другие категории товаров, говорится в исследовании "МТС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов банка в 2021-2022 годах во всех регионах России.Количество транзакций также выросло в категориях косметика, фотооборудование, сувениры - здесь прирост составил 26%, 25% и 24% соответственно. Кроме того, перед 23 февраля стали больше покупать игрушек (23%), смартфонов и аксессуаров (22%), книг (20%) и одежды (18%). В исследовании отмечается, что при расчете этих значений сравнивались количество транзакций за неделю до 23 февраля 2021 года со средним значением в феврале в 2021 и в 2022 годах.Праздничный день россияне предпочтут проводить в компании - об этом говорит рост транзакций в сервисах знакомств на неделе перед праздником на 83% по сравнению со средним значением месяца. Кроме того, на 23 февраля самыми популярными развлечениями становятся походы в рестораны и бары, где количество транзакций вырастает на 22% и 19% соответственно, а еще кинотеатры (+20%) и театры (+15%).В то же время часть россиян предпочтет отпраздновать в домашней обстановке: об этом говорит рост заказов еды на дом и рост покупок в алкомаркетах на 19% и в супермаркетах на 18%, заключили эксперты.

https://ria.ru/20220125/denzaschitnikaotechestva-1769231372.html

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