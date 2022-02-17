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Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля
Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля - РИА Новости, 17.02.2022
Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля
Подарками россиянам на День защитника Отечества станут игры, лотерейные билеты и товары для спорта: в преддверии праздника вырос спрос на эти и некоторые другие РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T05:31
2022-02-17T06:15
россия
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подарками россиянам на День защитника Отечества станут игры, лотерейные билеты и товары для спорта: в преддверии праздника вырос спрос на эти и некоторые другие категории товаров, говорится в исследовании "МТС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов банка в 2021-2022 годах во всех регионах России.Количество транзакций также выросло в категориях косметика, фотооборудование, сувениры - здесь прирост составил 26%, 25% и 24% соответственно. Кроме того, перед 23 февраля стали больше покупать игрушек (23%), смартфонов и аксессуаров (22%), книг (20%) и одежды (18%). В исследовании отмечается, что при расчете этих значений сравнивались количество транзакций за неделю до 23 февраля 2021 года со средним значением в феврале в 2021 и в 2022 годах.Праздничный день россияне предпочтут проводить в компании - об этом говорит рост транзакций в сервисах знакомств на неделе перед праздником на 83% по сравнению со средним значением месяца. Кроме того, на 23 февраля самыми популярными развлечениями становятся походы в рестораны и бары, где количество транзакций вырастает на 22% и 19% соответственно, а еще кинотеатры (+20%) и театры (+15%).В то же время часть россиян предпочтет отпраздновать в домашней обстановке: об этом говорит рост заказов еды на дом и рост покупок в алкомаркетах на 19% и в супермаркетах на 18%, заключили эксперты.
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россия, общество
05:31 17.02.2022 (обновлено: 06:15 17.02.2022)
 
Исследование показало, что получат россияне на 23 Февраля

Исследование "МТС Банка" показало, что россиянам на 23 Февраля подарят видеоигры

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДень защитника Отечества
День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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День защитника Отечества
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подарками россиянам на День защитника Отечества станут игры, лотерейные билеты и товары для спорта: в преддверии праздника вырос спрос на эти и некоторые другие категории товаров, говорится в исследовании "МТС Банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов банка в 2021-2022 годах во всех регионах России.
"Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в магазинах видеоигр - 65%. Интерес к геймингу растет каждый год, а из-за пандемии он составил конкуренцию многим видам досуга. Далее с отрывом по приросту следуют лотерейные билеты - 40%. Замыкают первую тройку по росту транзакций спорттовары - 28%", - говорится в исследовании.
Количество транзакций также выросло в категориях косметика, фотооборудование, сувениры - здесь прирост составил 26%, 25% и 24% соответственно. Кроме того, перед 23 февраля стали больше покупать игрушек (23%), смартфонов и аксессуаров (22%), книг (20%) и одежды (18%). В исследовании отмечается, что при расчете этих значений сравнивались количество транзакций за неделю до 23 февраля 2021 года со средним значением в феврале в 2021 и в 2022 годах.
Праздничный день россияне предпочтут проводить в компании - об этом говорит рост транзакций в сервисах знакомств на неделе перед праздником на 83% по сравнению со средним значением месяца. Кроме того, на 23 февраля самыми популярными развлечениями становятся походы в рестораны и бары, где количество транзакций вырастает на 22% и 19% соответственно, а еще кинотеатры (+20%) и театры (+15%).
В то же время часть россиян предпочтет отпраздновать в домашней обстановке: об этом говорит рост заказов еды на дом и рост покупок в алкомаркетах на 19% и в супермаркетах на 18%, заключили эксперты.
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