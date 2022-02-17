https://ria.ru/20220217/pobeda-1773242350.html

Британцы признали: Путин почти нокаутировал Запад

Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом - РИА Новости, 17.02.2022

Британцы признали: Путин почти нокаутировал Запад

Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке за постсоветское пространство. Такое мнение в статье для издания The Telegraph выразил журналист... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T06:14

2022-02-17T06:14

2022-02-17T06:14

россия

в мире

владимир путин

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086531_171:468:2981:2048_1920x0_80_0_0_e4321a7a6d854708d12d42d0792588d5.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке за постсоветское пространство. Такое мнение в статье для издания The Telegraph выразил журналист Эмброуз Эванс-Притчард.Россия, отмечается в публикации, накопила валютные резервы в размере 635 миллиардов долларов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Государственный долг страны составляет 18% ВВП, то есть, является шестым по величине в мире и продолжает сокращаться.Москва очистила банковскую систему и имеет хорошо управляемую, плавающую валюту, что позволяет экономике приспосабливаться к серьезным ситуациям. У России профицит бюджета, и для покрытия государственных расходов она не прибегает к привлечению иностранных инвесторов. Страна сократила свою зависимость от государственных доходов, получаемых от продажи нефти, указал Эванс-Притчард.Такой курс резко контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где деньги "разбрасываются с вертолетов", а бюджет играет доминирующую роль, заявил автор материала.Эванс-Притчард также отметил, что официальная Москва могла бы перекрыть все поставки газа в Европу (41% поставок в ЕС) на два года или более, не сталкиваясь с серьезными финансовыми ограничениями."У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят", - резюмировал журналист.Запад в последнее время обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211212/putin-1763366351.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, владимир путин, европа