https://ria.ru/20220217/pobeda-1773242350.html
Британцы признали: Путин почти нокаутировал Запад
Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом - РИА Новости, 17.02.2022
Британцы признали: Путин почти нокаутировал Запад
Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке за постсоветское пространство. Такое мнение в статье для издания The Telegraph выразил журналист... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T06:14
2022-02-17T06:14
2022-02-17T06:14
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке за постсоветское пространство. Такое мнение в статье для издания The Telegraph выразил журналист Эмброуз Эванс-Притчард.Россия, отмечается в публикации, накопила валютные резервы в размере 635 миллиардов долларов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Государственный долг страны составляет 18% ВВП, то есть, является шестым по величине в мире и продолжает сокращаться.Москва очистила банковскую систему и имеет хорошо управляемую, плавающую валюту, что позволяет экономике приспосабливаться к серьезным ситуациям. У России профицит бюджета, и для покрытия государственных расходов она не прибегает к привлечению иностранных инвесторов. Страна сократила свою зависимость от государственных доходов, получаемых от продажи нефти, указал Эванс-Притчард.Такой курс резко контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где деньги "разбрасываются с вертолетов", а бюджет играет доминирующую роль, заявил автор материала.Эванс-Притчард также отметил, что официальная Москва могла бы перекрыть все поставки газа в Европу (41% поставок в ЕС) на два года или более, не сталкиваясь с серьезными финансовыми ограничениями."У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят", - резюмировал журналист.Запад в последнее время обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, в мире, владимир путин, европа
Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом
Telegraph: Путин близок к победе в схватке с Западом за постсоветское пространство
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин близок к победе в схватке за постсоветское пространство. Такое мнение в статье для издания The Telegraph выразил
журналист Эмброуз Эванс-Притчард.
Россия
, отмечается в публикации, накопила валютные резервы в размере 635 миллиардов долларов, которые стали пятыми по величине в мире и продолжают расти. Государственный долг страны составляет 18% ВВП, то есть, является шестым по величине в мире и продолжает сокращаться.
Москва очистила банковскую систему и имеет хорошо управляемую, плавающую валюту, что позволяет экономике приспосабливаться к серьезным ситуациям. У России профицит бюджета, и для покрытия государственных расходов она не прибегает к привлечению иностранных инвесторов. Страна сократила свою зависимость от государственных доходов, получаемых от продажи нефти, указал Эванс-Притчард.
Такой курс резко контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где деньги "разбрасываются с вертолетов", а бюджет играет доминирующую роль, заявил автор материала.
Эванс-Притчард также отметил, что официальная Москва могла бы перекрыть все поставки газа в Европу
(41% поставок в ЕС) на два года или более, не сталкиваясь с серьезными финансовыми ограничениями.
"У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят", - резюмировал журналист.
Запад в последнее время обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины
. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>