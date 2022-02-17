https://ria.ru/20220217/peterburg-1773373656.html

Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице

Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице - РИА Новости, 17.02.2022

Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице

Старшая медсестра клиники в Петербурге, после диагностического исследования в которой скончались семь пациентов, находится в реанимации - по предварительным... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:49

2022-02-17T16:49

2022-02-17T16:49

происшествия

здоровье - общество

евгений попов

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Старшая медсестра клиники в Петербурге, после диагностического исследования в которой скончались семь пациентов, находится в реанимации - по предварительным данным, она пыталась покончить с собой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Женщину 3 февраля сбил грузовик на автодороге Песочное-Киссолово в Ленинградской области, она госпитализирована в областную больницу. Пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Медсестра находилась под подпиской о невыезде – остальные фигуранты дела арестованы. По словам источника, женщина оставила дома предсмертную записку: "Простите меня, похороните... Я больше так не могу".По данным СК, семь пациентов, проходивших диагностику в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", скончались в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Следствие считает, что причиной трагедии стало использование контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.В рамках дела арестованы главврач диагностического центра Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая клиники Елена Медведева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ ).Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771044967.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/kislorod-1596817521.html

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происшествия, здоровье - общество, евгений попов, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)