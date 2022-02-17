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Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице
Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице - РИА Новости, 17.02.2022
Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице
Старшая медсестра клиники в Петербурге, после диагностического исследования в которой скончались семь пациентов, находится в реанимации - по предварительным... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:49
2022-02-17T16:49
происшествия
здоровье - общество
евгений попов
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Старшая медсестра клиники в Петербурге, после диагностического исследования в которой скончались семь пациентов, находится в реанимации - по предварительным данным, она пыталась покончить с собой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Женщину 3 февраля сбил грузовик на автодороге Песочное-Киссолово в Ленинградской области, она госпитализирована в областную больницу. Пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Медсестра находилась под подпиской о невыезде – остальные фигуранты дела арестованы. По словам источника, женщина оставила дома предсмертную записку: "Простите меня, похороните... Я больше так не могу".По данным СК, семь пациентов, проходивших диагностику в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", скончались в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Следствие считает, что причиной трагедии стало использование контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.В рамках дела арестованы главврач диагностического центра Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая клиники Елена Медведева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ ).Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
https://ria.ru/20220204/medtsentr-1771044967.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/kislorod-1596817521.html
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происшествия, здоровье - общество, евгений попов, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:49 17.02.2022
 
Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в больнице

Медсестра клиники в Петербурге, где погибли пациенты, находится в реанимации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Старшая медсестра клиники в Петербурге, после диагностического исследования в которой скончались семь пациентов, находится в реанимации - по предварительным данным, она пыталась покончить с собой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Женщину 3 февраля сбил грузовик на автодороге Песочное-Киссолово в Ленинградской области, она госпитализирована в областную больницу. Пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
Служебный автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:17
В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли пациенты
Медсестра находилась под подпиской о невыезде – остальные фигуранты дела арестованы. По словам источника, женщина оставила дома предсмертную записку: "Простите меня, похороните... Я больше так не могу".
По данным СК, семь пациентов, проходивших диагностику в СПб ГБУЗ "Городской консультативно-диагностический центр №1", скончались в период с декабря 2021 по январь 2022 года. Следствие считает, что причиной трагедии стало использование контрафактного препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%". Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов.
В рамках дела арестованы главврач диагностического центра Евгений Попов, его замы Наталья Суровенко и Александра Феофанова, а также заведующая клиники Елена Медведева. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ ).
Барий - контрастное вещество, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля 2021, 13:44
СМИ: в Подмосковье пациенты погибли из-за поломки кислородного баллона
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕвгений ПоповРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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