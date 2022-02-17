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Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию
Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию - РИА Новости, 17.02.2022
Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о полете российского спецборта в Исландию, заявил, что ими летают многие российские... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:59
2022-02-17T14:05
в мире
россия
дмитрий песков
сша
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о полете российского спецборта в Исландию, заявил, что ими летают многие российские делегации и он не готов говорит про каждую."Вы знаете, специальный лётный отряд осуществляет полёты в соответствии со служебной целесообразностью - перевозит российские делегации официальные, официальных лиц. Но я не готов вам давать какую-то информацию конкретно обо всех перелётах", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос про возможное использование борта для каких-то переговоров с НАТО или США.
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в мире, россия, дмитрий песков, сша, нато
13:59 17.02.2022 (обновлено: 14:05 17.02.2022)
 
Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию

Пресс-секретарь президента Песков ответил на вопрос о полете спецборта в Исландию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о полете российского спецборта в Исландию, заявил, что ими летают многие российские делегации и он не готов говорит про каждую.
"Вы знаете, специальный лётный отряд осуществляет полёты в соответствии со служебной целесообразностью - перевозит российские делегации официальные, официальных лиц. Но я не готов вам давать какую-то информацию конкретно обо всех перелётах", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос про возможное использование борта для каких-то переговоров с НАТО или США.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:57
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков
 
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