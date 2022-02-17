https://ria.ru/20220217/peskov-1773323706.html

Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию

Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию - РИА Новости, 17.02.2022

Песков ответил на вопрос о полете российского спецборта в Исландию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о полете российского спецборта в Исландию, заявил, что ими летают многие российские... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:59

2022-02-17T13:59

2022-02-17T14:05

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о полете российского спецборта в Исландию, заявил, что ими летают многие российские делегации и он не готов говорит про каждую."Вы знаете, специальный лётный отряд осуществляет полёты в соответствии со служебной целесообразностью - перевозит российские делегации официальные, официальных лиц. Но я не готов вам давать какую-то информацию конкретно обо всех перелётах", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос про возможное использование борта для каких-то переговоров с НАТО или США.

https://ria.ru/20220217/peregovory-1773322985.html

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в мире, россия, дмитрий песков, сша, нато