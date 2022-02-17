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Киев не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Киев не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, заявил Зеленский - РИА Новости, 17.02.2022
Киев не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, заявил Зеленский
Киев не пойдёт на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно, они ничего не решают, заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:36
2022-02-17T17:49
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
днр
лнр
донбасс
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Киев не пойдёт на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно, они ничего не решают, заявил президент Украины Владимир Зеленский."Нет, не пойдем (на прямые переговоры - ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают", - заявил Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина" в четверг. По его словам, ДНР и ЛНР не решают политические вопросы."Мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят. Они могут сказать "да", а потом "нет". Наверное, они спрашивают разрешения. Но они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?", - добавил он.Он считает, что желание РФ выставить их субъектами только затягивает процесс."Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами – у нас же нет предубеждений насчет вас", - добавил украинский президент.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, днр, лнр, донбасс
17:36 17.02.2022 (обновлено: 17:49 17.02.2022)
 
Киев не пойдет на прямые переговоры с ДНР и ЛНР, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский назвал прямые переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Киев не пойдёт на прямые переговоры с Донецком и Луганском, это бессмысленно, они ничего не решают, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Нет, не пойдем (на прямые переговоры - ред.). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают", - заявил Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина" в четверг. По его словам, ДНР и ЛНР не решают политические вопросы.
"Мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп – с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят. Они могут сказать "да", а потом "нет". Наверное, они спрашивают разрешения. Но они фактически и юридически не субъект. Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?", - добавил он.
Он считает, что желание РФ выставить их субъектами только затягивает процесс.
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"Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами – у нас же нет предубеждений насчет вас", - добавил украинский президент.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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