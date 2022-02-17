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У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков
Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:57
2022-02-17T13:57
2022-02-17T13:57
политика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В планах переговоров с Киевом нет, но это естественно предмет очень и очень глубокой озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах Кремля вопроса о переговорах с Киевом в связи с сообщениями об ударах на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в планах переговоров с Украиной нет