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У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков

У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022

У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков

Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:57

2022-02-17T13:57

2022-02-17T13:57

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В планах переговоров с Киевом нет, но это естественно предмет очень и очень глубокой озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах Кремля вопроса о переговорах с Киевом в связи с сообщениями об ударах на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773299730.html

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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс