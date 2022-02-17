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У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков
Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:57
2022-02-17T13:57
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В планах переговоров с Киевом нет, но это естественно предмет очень и очень глубокой озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах Кремля вопроса о переговорах с Киевом в связи с сообщениями об ударах на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773299730.html
донецкая народная республика
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донбасс
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
13:57 17.02.2022
 
У Кремля нет планов переговоров с Киевом, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: в планах переговоров с Украиной нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Московский Кремль
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Планов переговоров с Киевом у Кремля нет, ситуация на Донбассе является предметом глубокой озабоченности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В планах переговоров с Киевом нет, но это естественно предмет очень и очень глубокой озабоченности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли в планах Кремля вопроса о переговорах с Киевом в связи с сообщениями об ударах на линии соприкосновения в ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 12:42
Зеленский направился в район Операции объединенных сил в Донбассе
 
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