https://ria.ru/20220217/patrushev-1773360420.html

Патрушев обсудит борьбу с угрозами в сфере миграции на Урале

Патрушев обсудит борьбу с угрозами в сфере миграции на Урале - РИА Новости, 17.02.2022

Патрушев обсудит борьбу с угрозами в сфере миграции на Урале

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в режиме видеосвязи проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:16

2022-02-17T16:16

2022-02-17T16:36

безопасность

николай патрушев

евгений куйвашев

владимир путин

дмитрий медведев

екатеринбург

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россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в режиме видеосвязи проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза."Планируется, что основной темой совещания станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере", - говорится в сообщении.В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.Президент России Владимир Путин 10 февраля подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эта комиссия позволит укрепить нацбезопасность в миграционной сфере, что будет служить социально-экономическому развитию России, заявил Путин в четверг на коллегии МВД.Российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает напряжение и резонанс в обществе, говорил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на минувшей неделе на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.В Екатеринбурге 11 февраля подростки начали приставать в автобусе к женщине, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать. Задержаны двое подозреваемых – местные студенты колледжа 2004 и 2005 годов рождения. Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински в разговоре с РИА Новости извинился перед женщинами, "которые пострадали от рук нашего земляка".Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после этого резонансного происшествия заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться, поручил вице-губернатору провести встречу с диаспорами.Мигранты в России в 2021 году совершили 36,4 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем в 2020 году, сообщало МВД РФ. Абсолютное большинство преступлений, 78,3%, совершили выходцы из стран СНГ (28,5 тысячи преступлений).

https://ria.ru/20220211/migratsiya-1772216118.html

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безопасность, николай патрушев, евгений куйвашев, владимир путин, дмитрий медведев, екатеринбург, свердловская область, россия, снг