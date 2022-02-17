16:16 17.02.2022 (обновлено: 16:36 17.02.2022)
Патрушев обсудит борьбу с угрозами в сфере миграции на Урале
Секретарь Совбеза Патрушев обсудит борьбу с угрозами в сфере миграции на Урале
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу в режиме видеосвязи проведет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Урале, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Планируется, что основной темой совещания станет проблематика, связанная с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере", - говорится в сообщении.
11 февраля, 10:25Бастрыкина включили в комиссию Совбеза по миграции
В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, главы уральских регионов, представители федеральных министерств и ведомств.
Президент России Владимир Путин 10 февраля подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Эта комиссия позволит укрепить нацбезопасность в миграционной сфере, что будет служить социально-экономическому развитию России, заявил Путин в четверг на коллегии МВД.
Российским властям необходимо сконцентрироваться на теме интеграции мигрантов, поскольку она вызывает напряжение и резонанс в обществе, говорил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на минувшей неделе на совещании по вопросам адаптации и интеграции мигрантов в обществе.
В Екатеринбурге 11 февраля подростки начали приставать в автобусе к женщине, а затем, выйдя на остановке, напали на девушку и ее мать. Задержаны двое подозреваемых – местные студенты колледжа 2004 и 2005 годов рождения. Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински в разговоре с РИА Новости извинился перед женщинами, "которые пострадали от рук нашего земляка".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после этого резонансного происшествия заявил, что нападения на местных жителей будут жестко пресекаться, поручил вице-губернатору провести встречу с диаспорами.
Мигранты в России в 2021 году совершили 36,4 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем в 2020 году, сообщало МВД РФ. Абсолютное большинство преступлений, 78,3%, совершили выходцы из стран СНГ (28,5 тысячи преступлений).