https://ria.ru/20220217/pasport-1773424981.html

МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики

МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики - РИА Новости, 17.02.2022

МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики

Сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Луганской народной республики выдали с 2015 года более 700 тысяч паспортов, сообщили в четверг центре... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:42

2022-02-17T19:42

2022-02-17T19:42

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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Луганской народной республики выдали с 2015 года более 700 тысяч паспортов, сообщили в четверг центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями."Первые паспорта были выданы в мае 2015 года детям, достигшим 16-летнего возраста…К 2020 году число жителей ЛНР, получивших паспортный документ Луганской народной республики, достигло полумиллиона. На сегодняшний день эта цифра перешагнула 700-тысячный рубеж", - заявил представитель ЦОС МВД ЛНР.Он уточнил, что поток граждан, обращающихся для оформления паспортов ЛНР, не уменьшается.В целях обеспечения социально-правовых гарантий жителям ЛНР, министерством внутренних дел в конце 2014 года был разработан паспортный документ республики. В 2015-ом году были выданы первые паспорта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/obse-1773418640.html

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лнр, паспорт, украина, россия, в мире, мвд лнр