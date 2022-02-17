МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики
МВД ЛНР: с 2015 года число выданных в республике паспортов достигло 700 тысяч
© Фото : МВД ЛНРПаспорт ЛНР
© Фото : МВД ЛНР
Паспорт ЛНР
ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Луганской народной республики выдали с 2015 года более 700 тысяч паспортов, сообщили в четверг центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.
"Первые паспорта были выданы в мае 2015 года детям, достигшим 16-летнего возраста…К 2020 году число жителей ЛНР, получивших паспортный документ Луганской народной республики, достигло полумиллиона. На сегодняшний день эта цифра перешагнула 700-тысячный рубеж", - заявил представитель ЦОС МВД ЛНР.
Он уточнил, что поток граждан, обращающихся для оформления паспортов ЛНР, не уменьшается.
В целях обеспечения социально-правовых гарантий жителям ЛНР, министерством внутренних дел в конце 2014 года был разработан паспортный документ республики. В 2015-ом году были выданы первые паспорта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.