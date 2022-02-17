Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/pasport-1773424981.html
МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики
МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики - РИА Новости, 17.02.2022
МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики
Сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Луганской народной республики выдали с 2015 года более 700 тысяч паспортов, сообщили в четверг центре... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:42
2022-02-17T19:42
лнр
паспорт
украина
россия
в мире
мвд лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148374/97/1483749735_0:77:1489:915_1920x0_80_0_0_cb5c66e3f1f6bf2f37076a86acbcb67c.jpg
ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Луганской народной республики выдали с 2015 года более 700 тысяч паспортов, сообщили в четверг центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями."Первые паспорта были выданы в мае 2015 года детям, достигшим 16-летнего возраста…К 2020 году число жителей ЛНР, получивших паспортный документ Луганской народной республики, достигло полумиллиона. На сегодняшний день эта цифра перешагнула 700-тысячный рубеж", - заявил представитель ЦОС МВД ЛНР.Он уточнил, что поток граждан, обращающихся для оформления паспортов ЛНР, не уменьшается.В целях обеспечения социально-правовых гарантий жителям ЛНР, министерством внутренних дел в конце 2014 года был разработан паспортный документ республики. В 2015-ом году были выданы первые паспорта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/obse-1773418640.html
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773420721.html
https://ria.ru/20220217/diversanty-1773396698.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148374/97/1483749735_84:0:1407:992_1920x0_80_0_0_8fbf545d8544a4d98e2c59aa0ec5ed3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лнр, паспорт, украина, россия, в мире, мвд лнр
19:42 17.02.2022
 
МВД ЛНР заявило о выдаче более 700 тысяч паспортов республики

МВД ЛНР: с 2015 года число выданных в республике паспортов достигло 700 тысяч

© Фото : МВД ЛНРПаспорт ЛНР
Паспорт ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : МВД ЛНР
Паспорт ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Луганской народной республики выдали с 2015 года более 700 тысяч паспортов, сообщили в четверг центре взаимодействия с общественностью МВД ЛНР.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.
Сотрудники ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:05
Зампостпреда при ОБСЕ предложил российских специалистов в СММ на Украину
"Первые паспорта были выданы в мае 2015 года детям, достигшим 16-летнего возраста…К 2020 году число жителей ЛНР, получивших паспортный документ Луганской народной республики, достигло полумиллиона. На сегодняшний день эта цифра перешагнула 700-тысячный рубеж", - заявил представитель ЦОС МВД ЛНР.
Он уточнил, что поток граждан, обращающихся для оформления паспортов ЛНР, не уменьшается.
В целях обеспечения социально-правовых гарантий жителям ЛНР, министерством внутренних дел в конце 2014 года был разработан паспортный документ республики. В 2015-ом году были выданы первые паспорта.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:13
МИД прокомментировал попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:51
В ЛНР заявили, что блокируют заход диверсантов на первомайском направлении
 
ЛНРПаспортУкраинаРоссияВ миреМВД ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала