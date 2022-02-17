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МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности

МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.02.2022

МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности

Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:03

2022-02-17T17:03

2022-02-17T21:33

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел.Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — следует из текста.В документе подчеркивается, что никакого "вторжения на Украину" нет и не планируется."Утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", — сказали в ведомстве.МИД отметил, что российские обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеют, а также напомнил, что утрата государством территориальной целостности произошла в результате внутренних процессов. В тексте документа отмечается, что для урегулирования ситуации нужно, чтобы Киев выполнял Минские соглашения, а Запад прекратил накачивать страну оружием и отозвал оттуда всех своих инструкторов.В документе подчеркивается, что требования вывести войска из определенных регионов на российской территории неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.Позднее в Государственном департаменте США подтвердили РИА Новости, что получили письмо от России в рамках двустороннего диалога по безопасности.Обмен мнениями по гарантиям безопасностиВ конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, политика