https://ria.ru/20220217/otvet-1773378540.html
МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности
МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 17.02.2022
МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности
Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:03
2022-02-17T17:03
2022-02-17T21:33
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел.Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО."В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — следует из текста.В документе подчеркивается, что никакого "вторжения на Украину" нет и не планируется."Утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", — сказали в ведомстве.МИД отметил, что российские обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеют, а также напомнил, что утрата государством территориальной целостности произошла в результате внутренних процессов. В тексте документа отмечается, что для урегулирования ситуации нужно, чтобы Киев выполнял Минские соглашения, а Запад прекратил накачивать страну оружием и отозвал оттуда всех своих инструкторов.В документе подчеркивается, что требования вывести войска из определенных регионов на российской территории неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.Позднее в Государственном департаменте США подтвердили РИА Новости, что получили письмо от России в рамках двустороннего диалога по безопасности.Обмен мнениями по гарантиям безопасностиВ конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.В понедельник на встрече с Владимиром Путиным Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.
https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html
https://ria.ru/20220217/posol-1773369117.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, политика
17:03 17.02.2022 (обновлено: 21:33 17.02.2022)
МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности
МИД опубликовал реакцию Москвы на ответ США по гарантиям безопасности
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Москва передала послу США в России Джону Салливану реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности, сообщило Министерство иностранных дел.
"Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности", — говорится в сообщении МИД.
Уточняется, что речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.
"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", — следует из текста.
В документе подчеркивается, что никакого "вторжения на Украину" нет и не планируется.
"Утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", — сказали в ведомстве.
МИД отметил, что российские обязательства по Будапештскому меморандуму 1994 года никакого отношения к внутриукраинскому конфликту не имеют, а также напомнил, что утрата государством территориальной целостности произошла в результате внутренних процессов. В тексте документа отмечается, что для урегулирования ситуации нужно, чтобы Киев выполнял Минские соглашения, а Запад прекратил накачивать страну оружием и отозвал оттуда всех своих инструкторов.
"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются", — указали в ведомстве.
В документе подчеркивается, что требования вывести войска из определенных регионов на российской территории неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей.
Позднее в Государственном департаменте США подтвердили РИА Новости, что получили письмо от России в рамках двустороннего диалога по безопасности.
Обмен мнениями по гарантиям безопасности
В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва
передала Брюсселю
и Вашингтону
проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
В понедельник на встрече с Владимиром Путиным
Лавров сообщил, что новое послание российской стороны сформулировано и в ближайшее время его передадут адресатам.