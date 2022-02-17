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США получили от России ответ по безопасности, сообщили СМИ
США получили от России ответ по безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.02.2022
США получили от России ответ по безопасности, сообщили СМИ
США получили от России ответ на свои предложения по вопросам безопасности, он был передан в четверг главе американской дипмиссии в Москве Джону Салливану,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:45
2022-02-17T16:59
россия
сша
джон салливан
владимир путин
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США получили от России ответ на свои предложения по вопросам безопасности, он был передан в четверг главе американской дипмиссии в Москве Джону Салливану, передает в четверг телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента."Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня", - цитирует телеканал неназванного американского дипломата.Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220217/otvet-1773308053.html
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россия, сша, джон салливан, владимир путин, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
16:45 17.02.2022 (обновлено: 16:59 17.02.2022)
 
США получили от России ответ по безопасности, сообщили СМИ

CBS: США получили от России письменный ответ на предложения по вопросам безопасности

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США получили от России ответ на свои предложения по вопросам безопасности, он был передан в четверг главе американской дипмиссии в Москве Джону Салливану, передает в четверг телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.
"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня", - цитирует телеканал неназванного американского дипломата.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:13
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям
Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:09
Лавров призвал внедрять принцип неделимости безопасности во всей полноте
 
РоссияСШАДжон СалливанВладимир ПутинМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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