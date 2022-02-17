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Россия работает над реакцией на ответ НАТО по безопасности, заявил Грушко
Россия работает над реакцией на ответ НАТО по безопасности, заявил Грушко - РИА Новости, 17.02.2022
Россия работает над реакцией на ответ НАТО по безопасности, заявил Грушко
Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, в четверг он отправлен не будет, заявил журналистам замглавы РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:23
2022-02-17T14:20
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
александр грушко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, в четверг он отправлен не будет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко."Нет, сегодня не отправим, точно", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос."Мы работаем над ним", - уточнил Грушко.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
https://ria.ru/20220217/nato-1773309708.html
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россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, александр грушко
13:23 17.02.2022 (обновлено: 14:20 17.02.2022)
 
Россия работает над реакцией на ответ НАТО по безопасности, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: Россия работает над реакцией на ответ НАТО по гарантиям безопасности

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, в четверг он отправлен не будет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет, сегодня не отправим, точно", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы работаем над ним", - уточнил Грушко.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 13:17
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По его словам, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
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РоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреАлександр Грушко
 
 
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