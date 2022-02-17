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Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям - РИА Новости, 17.02.2022
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям
Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:13
2022-02-17T13:13
2022-02-17T13:17
россия
луиджи ди майо
мид италии
в мире
сша
безопасность
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.Отвечая на вопрос, когда документ будет опубликован российской стороной, Лавров уточнил: "Практически через несколько часов, после того как мы направим американцам, планируем это сделать сегодня".
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россия, луиджи ди майо, мид италии, в мире, сша, безопасность, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:13 17.02.2022 (обновлено: 13:17 17.02.2022)
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям
Лавров: Россия опубликует ответ по гарантиям через несколько часов после отправки в США