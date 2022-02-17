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Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям

Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям - РИА Новости, 17.02.2022

Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям

Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:13

2022-02-17T13:13

2022-02-17T13:17

россия

луиджи ди майо

мид италии

в мире

сша

безопасность

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.Отвечая на вопрос, когда документ будет опубликован российской стороной, Лавров уточнил: "Практически через несколько часов, после того как мы направим американцам, планируем это сделать сегодня".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луиджи ди майо, мид италии, в мире, сша, безопасность, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)