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Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям - РИА Новости, 17.02.2022
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям
Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:13
2022-02-17T13:17
россия
луиджи ди майо
мид италии
в мире
сша
безопасность
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.Отвечая на вопрос, когда документ будет опубликован российской стороной, Лавров уточнил: "Практически через несколько часов, после того как мы направим американцам, планируем это сделать сегодня".
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россия, луиджи ди майо, мид италии, в мире, сша, безопасность, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:13 17.02.2022 (обновлено: 13:17 17.02.2022)
 
Лавров рассказал, когда Россия опубликует ответ США по гарантиям

Лавров: Россия опубликует ответ по гарантиям через несколько часов после отправки в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи ди Майо.
Отвечая на вопрос, когда документ будет опубликован российской стороной, Лавров уточнил: "Практически через несколько часов, после того как мы направим американцам, планируем это сделать сегодня".
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
 
РоссияЛуиджи Ди МайоМИД ИталииВ миреСШАБезопасностьСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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