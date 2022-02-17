https://ria.ru/20220217/otryady-1773264168.html

Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией

Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией - РИА Новости, 17.02.2022

Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "ТрудКрут" назвал студенческие отряды замечательной традицией, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:30

2022-02-17T10:30

2022-02-17T10:30

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_186:487:2791:1952_1920x0_80_0_0_acb6ed15ab71387f337653ae6be2e63e.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "ТрудКрут" назвал студенческие отряды замечательной традицией, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Приветствую вас на форуме российских студенческих отрядов "ТрудКрут" и поздравляю с Днём российских студенческих отрядов. Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны", - сказал Путин.Президент отметил, что на площадке форума проводится обучение по широкому кругу специальностей, и выразил уверенность, что форум предоставит возможности для участия в дискуссиях и круглых столах."Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берётся за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220217/studenty-1773249790.html

https://ria.ru/20220125/dokhod-1769353189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин