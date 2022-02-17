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Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией
Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией - РИА Новости, 17.02.2022
Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "ТрудКрут" назвал студенческие отряды замечательной традицией, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:30
2022-02-17T10:30
общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "ТрудКрут" назвал студенческие отряды замечательной традицией, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Приветствую вас на форуме российских студенческих отрядов "ТрудКрут" и поздравляю с Днём российских студенческих отрядов. Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны", - сказал Путин.Президент отметил, что на площадке форума проводится обучение по широкому кругу специальностей, и выразил уверенность, что форум предоставит возможности для участия в дискуссиях и круглых столах."Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берётся за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220217/studenty-1773249790.html
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общество, владимир путин
10:30 17.02.2022
 
Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией

Президент Путин назвал студенческие отряды замечательной традицией

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума "ТрудКрут" назвал студенческие отряды замечательной традицией, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на форуме российских студенческих отрядов "ТрудКрут" и поздравляю с Днём российских студенческих отрядов. Студенческие отряды – это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны", - сказал Путин.
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В России действуют более 3,5 тысячи студенческих отрядов
Президент отметил, что на площадке форума проводится обучение по широкому кругу специальностей, и выразил уверенность, что форум предоставит возможности для участия в дискуссиях и круглых столах.
"Сегодня российское студенчество открывает для себя новые горизонты деятельности и уверенно берётся за самые сложные дела и начинания. Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры", - добавил Путин.
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