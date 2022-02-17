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ЕР проверит обоснованность начислений за отопление в регионах
ЕР проверит обоснованность начислений за отопление в регионах - РИА Новости, 17.02.2022
ЕР проверит обоснованность начислений за отопление в регионах
Партия "Единая Россия" проверит обоснованность начислений за отопление в регионах и подготовит соответствующий доклад в Министерство строительства и ЖКХ РФ,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T10:31
2022-02-17T10:31
общество
жкх
александр козлов (глава минприроды)
россия
единая россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проверит обоснованность начислений за отопление в регионах и подготовит соответствующий доклад в Министерство строительства и ЖКХ РФ, говорится в сообщении пресс-службы партии."Региональные координаторы проектов стали получать жалобы о том, что в квитанциях за ЖКУ оплата за тепло значительно выросла. Жителям доначисляют по несколько тысяч рублей. Ресурсоснабжающие организации пытаются объяснить эти перерасчеты более холодной зимой, но ситуация вызывает вопросы. Необходимо проверить обоснованность начислений", - сказал координатор партпроекта Александр Козлов.По сообщениям, в ряде случаев повышение достигает 40%, уточнили в партии. Козлов отметил, что мониторинг будет проводиться в течение февраля-марта 2022 года, в период управляющими и ресурсоснабжающими организациями производится перерасчет стоимости до фактического объема поставленной энергии."По всем случаям мы подготовим обращения в жилищные инспекции и при необходимости в прокуратуру, а также подготовим соответствующий доклад в Министерство строительства и ЖКХ России для принятия мер на будущее", - подчеркнул координатор партпроекта.
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общество, жкх, александр козлов (глава минприроды), россия, единая россия
10:31 17.02.2022
 
ЕР проверит обоснованность начислений за отопление в регионах

Партия "Единая Россия" проверит обоснованность начислений за отопление в регионах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЖенщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире
Женщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Женщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" проверит обоснованность начислений за отопление в регионах и подготовит соответствующий доклад в Министерство строительства и ЖКХ РФ, говорится в сообщении пресс-службы партии.
"Региональные координаторы проектов стали получать жалобы о том, что в квитанциях за ЖКУ оплата за тепло значительно выросла. Жителям доначисляют по несколько тысяч рублей. Ресурсоснабжающие организации пытаются объяснить эти перерасчеты более холодной зимой, но ситуация вызывает вопросы. Необходимо проверить обоснованность начислений", - сказал координатор партпроекта Александр Козлов.
По сообщениям, в ряде случаев повышение достигает 40%, уточнили в партии. Козлов отметил, что мониторинг будет проводиться в течение февраля-марта 2022 года, в период управляющими и ресурсоснабжающими организациями производится перерасчет стоимости до фактического объема поставленной энергии.
"По всем случаям мы подготовим обращения в жилищные инспекции и при необходимости в прокуратуру, а также подготовим соответствующий доклад в Министерство строительства и ЖКХ России для принятия мер на будущее", - подчеркнул координатор партпроекта.
Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 09:44
ФАС проверит сообщения о росте тарифов на отопление
 
ОбществоЖКХАлександр Козлов (глава Минприроды)РоссияЕдиная Россия
 
 
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