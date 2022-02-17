https://ria.ru/20220217/opros-1773320238.html
Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021
Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021 - РИА Новости, 17.02.2022
Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021
Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021 году. Результаты опроса опубликовал TelecomDaily. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:12
2022-02-17T15:12
2022-02-17T17:06
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021 году. Результаты опроса опубликовал TelecomDaily.Лидерами по количеству зрителей стали ivi, "Кинопоиск", Okko, Netflix, Megogo. Так, в ivi заходят 52,8 процентов респондентов, в "Кинопоиск" — 41,5 процентов, в Okko — 34,3 процентов, в Netflix — 21,7 процентов, в Megogo — 20,3 процентов. При этом за прошедший год "Кинопоиску" и Okko удалось улучшить свои показатели — на 3,5 и 1,5 процента, соответственно.В топ-5 кинотеатров с максимальной долей пользователей с платной подпиской вошли практически те же сервисы: ivi (20,6 процента), "Кинопоиск" (17,3 процента), Okko (12,2 процента), Netflix (10,8 процента). Исключение составляет Megogo. Эта платформа заняла шестое место. На пятой позиции — Wink (7,4 процента). Топ-5 платформ с самыми лояльными пользователями, платящими за сервис больше года, выглядит несколько иначе. На первой строчке — "Кинопоиск" (18,3 процента), за ним — ivi (16,7 процентов). На третьем месте — Wink (12,5 процента). Четвертым стал Netflix (12,5 процентов). Окко и "Триколор Кино и ТВ" показали одинаковые результаты. Больше года за пользование этими сервисами платят 8,3 процента респондентов.Опрос показал, что ключевой фактор при выборе платного сервиса — стоимость подписки. Так ответили 76,6 процентов респондентов. 70,8 опрошенных учитывают размер фильмотеки. 56,3 и 51,3 процентов смотрят на стабильность сервиса и возможность отменить подписку в любой момент. Удобный интерфейс важен для 40,8 процентов. "А вот за оригинальные фильмы и сериалы (которых нет на других площадках), готовы платить только 26,7 процентов опрошенных", рассказывает TelecomDaily. В ходе исследования выяснилось, что два-три раза в неделю в онлайн-кинотеатры заходят 28 процентов респондентов, несколько раз в месяц — 27 процентов, один-два раза в месяц — 25 процентов, почти каждый день — 19 процентов."Более половины пользователей онлайн-кинотеатров выбирают просмотры с телевизоров. Компьютер задействуют почти треть опрошенных, с мобильных устройств выходят 21,67 процентов", — делятся результатами опроса TelecomDaily.Исследование было проведено информационно-аналитическим агентством TelecomDaily посредством онлайн-опроса с использованием собственной панели. Опрос проходил с 24 по 31 января 2022 года. В нем участвовало 1720 совершеннолетних жителей России.
https://ria.ru/20220118/kinoteatr-1768405031.html
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новости культуры, кино и сериалы
15:12 17.02.2022 (обновлено: 17:06 17.02.2022)
Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021
Опрос показал, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Стало известно, какие онлайн-кинотеатры были популярны у россиян в 2021 году. Результаты опроса опубликовал
TelecomDaily.
Лидерами по количеству зрителей стали ivi, "Кинопоиск", Okko, Netflix, Megogo. Так, в ivi заходят 52,8 процентов респондентов, в "Кинопоиск" — 41,5 процентов, в Okko — 34,3 процентов, в Netflix — 21,7 процентов, в Megogo — 20,3 процентов. При этом за прошедший год "Кинопоиску" и Okko удалось улучшить свои показатели — на 3,5 и 1,5 процента, соответственно.
В топ-5 кинотеатров с максимальной долей пользователей с платной подпиской вошли практически те же сервисы: ivi (20,6 процента), "Кинопоиск" (17,3 процента), Okko (12,2 процента), Netflix (10,8 процента). Исключение составляет Megogo. Эта платформа заняла шестое место. На пятой позиции — Wink (7,4 процента).
Топ-5 платформ с самыми лояльными пользователями, платящими за сервис больше года, выглядит несколько иначе. На первой строчке — "Кинопоиск" (18,3 процента), за ним — ivi (16,7 процентов). На третьем месте — Wink (12,5 процента). Четвертым стал Netflix (12,5 процентов). Окко и "Триколор Кино и ТВ" показали одинаковые результаты. Больше года за пользование этими сервисами платят 8,3 процента респондентов.
Опрос показал, что ключевой фактор при выборе платного сервиса — стоимость подписки. Так ответили 76,6 процентов респондентов. 70,8 опрошенных учитывают размер фильмотеки. 56,3 и 51,3 процентов смотрят на стабильность сервиса и возможность отменить подписку в любой момент. Удобный интерфейс важен для 40,8 процентов. "А вот за оригинальные фильмы и сериалы (которых нет на других площадках), готовы платить только 26,7 процентов опрошенных", рассказывает TelecomDaily.
В ходе исследования выяснилось, что два-три раза в неделю в онлайн-кинотеатры заходят 28 процентов респондентов, несколько раз в месяц — 27 процентов, один-два раза в месяц — 25 процентов, почти каждый день — 19 процентов.
"Более половины пользователей онлайн-кинотеатров выбирают просмотры с телевизоров. Компьютер задействуют почти треть опрошенных, с мобильных устройств выходят 21,67 процентов", — делятся результатами опроса TelecomDaily.
Исследование было проведено информационно-аналитическим агентством TelecomDaily посредством онлайн-опроса с использованием собственной панели. Опрос проходил с 24 по 31 января 2022 года. В нем участвовало 1720 совершеннолетних жителей России.