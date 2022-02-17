https://ria.ru/20220217/opaseniya-1773313217.html

Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин

Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022

Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин

Опасения правозащитников по защите прав граждан в России не лишены основания, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:32

2022-02-17T13:32

2022-02-17T13:50

владимир путин

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Опасения правозащитников по защите прав граждан в России не лишены основания, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.Выступая на коллегии, президент напомнил, что в прошлом году в федеральный закон о полиции были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Он подчеркнул, что нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам."Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон. Мы согласились с предложениями министра, с вашими предложениями, что работа по горячим следам является чрезвычайно важной для раскрытия, эффективной работы правоохранительной системы в целом, но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220217/dorogi-1773315053.html

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владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)