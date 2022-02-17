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Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин
Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022
Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин
Опасения правозащитников по защите прав граждан в России не лишены основания, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:32
2022-02-17T13:50
владимир путин
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Опасения правозащитников по защите прав граждан в России не лишены основания, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.Выступая на коллегии, президент напомнил, что в прошлом году в федеральный закон о полиции были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Он подчеркнул, что нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам."Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон. Мы согласились с предложениями министра, с вашими предложениями, что работа по горячим следам является чрезвычайно важной для раскрытия, эффективной работы правоохранительной системы в целом, но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:32 17.02.2022 (обновлено: 13:50 17.02.2022)
 
Опасения по защите прав граждан не лишены основания, заявил Путин

Президент Путин: опасения по защите прав граждан не лишены основания

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Опасения правозащитников по защите прав граждан в России не лишены основания, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД.
Выступая на коллегии, президент напомнил, что в прошлом году в федеральный закон о полиции были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Он подчеркнул, что нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам.
"Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон. Мы согласились с предложениями министра, с вашими предложениями, что работа по горячим следам является чрезвычайно важной для раскрытия, эффективной работы правоохранительной системы в целом, но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - подчеркнул Путин.
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Владимир ПутинОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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