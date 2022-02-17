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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220217/omikron-1773348656.html
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона"
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона" - РИА Новости, 17.02.2022
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона"
Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьёзными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:43
2022-02-17T15:43
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьёзными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии", - сказал Горелов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что последствиям коронавируса подвержены как взрослые, так и дети."Причина уже понятна - ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - добавил Горелов.Он подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус часто поражает и головной мозг, поэтому неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме."Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", - пояснил Горелов.Он добавил, что в программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Реабилитационная программа для таких больных часто включает и общеукрепляющие мероприятия, такие как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия.
https://ria.ru/20220217/omikron-1773237200.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр горелов, коронавирус в россии, коронавирусы
15:43 17.02.2022
 
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона"

Эксперт Роспотребнадзора Горелов: последствия от "омикрона" такие же, как у других штаммов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник заходит в "красную зону" для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник заходит в "красную зону" для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьёзными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии", - сказал Горелов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что последствиям коронавируса подвержены как взрослые, так и дети.
"Причина уже понятна - ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - добавил Горелов.
Медицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 04:00Распространение коронавируса
Названы шесть скрытых симптомов "омикрона"
Он подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус часто поражает и головной мозг, поэтому неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме.
"Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", - пояснил Горелов.
Он добавил, что в программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Реабилитационная программа для таких больных часто включает и общеукрепляющие мероприятия, такие как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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