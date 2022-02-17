https://ria.ru/20220217/omikron-1773348656.html

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона"

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона" - РИА Новости, 17.02.2022

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о серьезных последствиях "омикрона"

Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьёзными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:43

2022-02-17T15:43

2022-02-17T15:43

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общество

здоровье - общество

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Последствия от перенесенного "омикрона" могут быть такими же серьёзными, как и после других штаммов коронавируса, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии", - сказал Горелов на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что последствиям коронавируса подвержены как взрослые, так и дети."Причина уже понятна - ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - добавил Горелов.Он подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус часто поражает и головной мозг, поэтому неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме."Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", - пояснил Горелов.Он добавил, что в программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Реабилитационная программа для таких больных часто включает и общеукрепляющие мероприятия, такие как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия.

https://ria.ru/20220217/omikron-1773237200.html

https://ria.ru/20220217/omikron-1773233473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр горелов, коронавирус в россии, коронавирусы