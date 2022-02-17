https://ria.ru/20220217/omikron-1773237200.html

Шесть скрытых симптомов "омикрона"

Названы шесть скрытых симптомов "омикрона" - РИА Новости, 17.02.2022

Шесть скрытых симптомов "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу. С таким заявлением, как сообщает The Sun, выступил профессор Тим Спектор из организации ZOE РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T04:00

2022-02-17T04:00

2022-02-17T04:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу. С таким заявлением, как сообщает The Sun, выступил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.Инфицированные люди, отметил эксперт, могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея.При обнаружении этих симптомов врачи рекомендуют незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на выявлении коронавирусной инфекции.Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" стал выявляться новый признак. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже более чем в 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

https://ria.ru/20220209/oleni-1771794721.html

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