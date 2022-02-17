https://ria.ru/20220217/ogon-1773243510.html

ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР, заявили в Луганске

ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 17.02.2022

ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР, заявили в Луганске

В четверг утром украинские силовики четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в представительстве РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T06:40

2022-02-17T06:40

2022-02-17T08:51

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ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. В четверг утром украинские силовики четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его словам, украинские военные с 5:30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позднее также стало известно об атаке на поселок Донецкий.По информации представительства ЛНР в СЦКК, днем ранее территорию республики не обстреливали.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220216/donbass-1773068039.html

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в мире, украина, лнр