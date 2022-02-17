23:55 17.02.2022 (обновлено: 23:58 17.02.2022)
В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков
Представительство ЛНР в СЦКК: военные ВСУ продолжают вести огонь по территории республики
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
Военнослужащий демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще четыре обстрела, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что украинские силовики вели обстрел в направлении подконтрольных республики населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, используя противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сказал офицер.
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Вчера, 20:33В ДНР призвали ВСУ вернуться к перемирию
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.