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ДНР была вынуждена открыть ответный огонь на обстрелы ВСУ, заявил Басурин
ДНР была вынуждена открыть ответный огонь на обстрелы ВСУ, заявил Басурин - РИА Новости, 17.02.2022
ДНР была вынуждена открыть ответный огонь на обстрелы ВСУ, заявил Басурин
Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг были вынуждены отвечать на огонь со стороны украинских силовиков и уничтожать их огневые... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:27
2022-02-17T20:36
в мире
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
старомихайловка
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг были вынуждены отвечать на огонь со стороны украинских силовиков и уничтожать их огневые точки, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Сегодня были вынуждены отвечать на огонь с сопредельной стороны и уничтожать эти огневые точки. Если и дальше будут продолжать, соответственно, мы будем уничтожать. Потом посмотрим, кто из нас был прав - тот, кто защищает свои земли или кто ее хочет оккупировать", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод.В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, старомихайловка, вооруженные силы украины, нато
20:27 17.02.2022 (обновлено: 20:36 17.02.2022)
 
ДНР была вынуждена открыть ответный огонь на обстрелы ВСУ, заявил Басурин

Басурин: ДНР в четверг была вынуждена отвечать на огонь со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг были вынуждены отвечать на огонь со стороны украинских силовиков и уничтожать их огневые точки, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Сегодня были вынуждены отвечать на огонь с сопредельной стороны и уничтожать эти огневые точки. Если и дальше будут продолжать, соответственно, мы будем уничтожать. Потом посмотрим, кто из нас был прав - тот, кто защищает свои земли или кто ее хочет оккупировать", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Стена жилого дома в Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 20:11
За сутки силовики ВСУ выпустили по территории ДНР 93 мины, заявили в СЦКК
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод.
В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияСтаромихайловкаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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