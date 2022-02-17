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ВСУ обстреляли юг ДНР из артиллерии калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК
ВСУ обстреляли юг ДНР из артиллерии калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК - РИА Новости, 17.02.2022
ВСУ обстреляли юг ДНР из артиллерии калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК
Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии калибром 122 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T22:43
2022-02-17T23:10
в мире
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
нато
оон
старомихайловка
киев
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии калибром 122 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 21.03 мск зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Саханка (юг ДНР – ред.). Выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод.В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/donbass-1773350429.html
https://ria.ru/20220217/dokazatelstva-1773444850.html
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россия
старомихайловка
киев
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в мире, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато, оон, старомихайловка, киев
22:43 17.02.2022 (обновлено: 23:10 17.02.2022)
 
ВСУ обстреляли юг ДНР из артиллерии калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК

В СЦКК заявили, что украинские силовики юг ДНР из артиллерии калибром 122 миллиметра

© REUTERS / Ukrainian Armed Forces Press ServiceУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Armed Forces Press Service
Украинские военные . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики из артиллерии калибром 122 миллиметра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 21.03 мск зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Саханка (юг ДНР – ред.). Выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 15:45
ВСУ третий раз за день обстреляли окраины Донецка
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по их позициям. Как сообщили позднее в управлении Народной милиции ДНР, в четверг украинские силовики нарушили перемирие 21 раз, ранение получила жительница Старомихайловки. В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела села Николаевка были повреждены жилые дома, линия электропередачи и газопровод.
В свою очередь украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе в четверг, двое силовиков и двое гражданских получили ранения. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт". В четверг, по данным ВС Украины, также был совершен еще один обстрел, в этот раз пострадал поселок Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу затребовала созвать внеочередное заседание.
Здание, пострадавшее в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 21:52
В ЛНР привели доказательства обстрела детского сада украинскими силовиками
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 21:37
Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева
 
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