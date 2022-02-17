https://ria.ru/20220217/obstrel-1773429183.html

За сутки силовики ВСУ выпустили по территории ДНР 93 мины, заявили в СЦКК

За сутки силовики ВСУ выпустили по территории ДНР 93 мины, заявили в СЦКК - РИА Новости, 17.02.2022

За сутки силовики ВСУ выпустили по территории ДНР 93 мины, заявили в СЦКК

Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг 93 мины различного калибра, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:11

2022-02-17T20:11

2022-02-17T21:02

в мире

донецкая народная республика

украина

смм обсе

сцкк

ситуация в днр и лнр

руслан якубов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cff69938e5fbe511f9ca02b46384961.jpg

ДОНЕЦК, 17 фев — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг 93 мины различного калибра, сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.По его словам, последний раз такой высокий показатель нарушений режима прекращения огня фиксировался 16 апреля 2021 года.Как ранее сообщили власти самопровозглашенных республик, ВСУ обостряют ситуацию в зоне конфликта, что говорит о попытках силового решения противостояния. Число обстрелов значительно увеличилось, из-за чего ополченцам пришлось открыть ответный огонь.Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг эти заявления и добавил, что власти страны намерены действовать дипломатическими методами.В Донецке и Луганске подчеркнули: действия Киева противоречат минским договоренностям и мерам по укреплению режима прекращения огня, подписанным летом 2020 года.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по сведениям ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию ситуации обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Западные политики и СМИ обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину, но Кремль отвергает эти заявления, утверждая, что они используются как предлог для размещения войск и вооружений у российских границ.

https://ria.ru/20220217/porazhenie-1773211029.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, смм обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, руслан якубов