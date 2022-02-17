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https://ria.ru/20220217/obstrel-1773426196.html
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка
Жительница Донецка, по предварительной информации, получила ранение из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:49
2022-02-17T20:01
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
днр
украина
старомихайловка
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Жительница Донецка, по предварительной информации, получила ранение из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки (посёлок на окраине Донецка - ред.). Подробные обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20220217/diversanty-1773396698.html
донбасс
украина
старомихайловка
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, днр, украина, старомихайловка, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, донецкая область, вооруженные силы украины
19:49 17.02.2022 (обновлено: 20:01 17.02.2022)
 
В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: мирную жительницу ранили при обстреле окраин Донецка

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Жительница Донецка, по предварительной информации, получила ранение из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки (посёлок на окраине Донецка - ред.). Подробные обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал журналистам представитель ведомства.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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В миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассДНРУкраинаСтаромихайловкаДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаДонецкая областьВооруженные силы Украины
 
 
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