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В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка

В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка - РИА Новости, 17.02.2022

В ДНР заявили о ранении мирной жительницы при обстреле окраин Донецка

Жительница Донецка, по предварительной информации, получила ранение из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:49

2022-02-17T19:49

2022-02-17T20:01

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Жительница Донецка, по предварительной информации, получила ранение из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки (посёлок на окраине Донецка - ред.). Подробные обстоятельства произошедшего уточняются", - сказал журналистам представитель ведомства.

https://ria.ru/20220217/diversanty-1773396698.html

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старомихайловка

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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