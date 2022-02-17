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В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками - РИА Новости, 17.02.2022
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками
Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:38
2022-02-17T11:38
2022-02-17T11:41
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, выпустив по ним пять мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 9.50 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении поселка Мандрыкино (окраины Донецка - ред.). Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773279602.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, донбасс
11:38 17.02.2022 (обновлено: 11:41 17.02.2022)
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками
Представитель ДНР в СЦКК заявил об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками