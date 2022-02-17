https://ria.ru/20220217/obstrel-1773270712.html

В ЛНР зафиксировали еще два обстрела со стороны ВС Украины

В ЛНР зафиксировали еще два обстрела со стороны ВС Украины - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛНР зафиксировали еще два обстрела со стороны ВС Украины

Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще два обстрела, заявили журналистам... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:57

2022-02-17T10:57

2022-02-17T11:20

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще два обстрела, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики с утра четверга ведут массированный обстрел территории республики."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Сокольники и Лозовое из минометов калибром 120 миллиметра, вооружения БМП-1 и гранатометов различных типов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773268573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773270040.html

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