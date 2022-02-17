10:12 17.02.2022 (обновлено: 10:54 17.02.2022)
В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ
Представительство ЛНР в СЦКК заявило о трех новых обстрелах со стороны ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще три обстрела, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Раевка, Сокольники и Донецкий из минометов калибром 120 миллиметра и гранатометов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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