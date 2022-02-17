https://ria.ru/20220217/obstrel-1773260992.html

В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.02.2022

В ЛНР заявили о трех новых обстрелах со стороны ВСУ

Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще три обстрела, заявили журналистам... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:12

2022-02-17T10:12

2022-02-17T10:54

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донбасс

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сцкк

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ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, зафиксировано еще три обстрела, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики утром в четверг открыли огонь по пяти населенным пунктам республики."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики обстреляли подконтрольные республике населенные пункты Раевка, Сокольники и Донецкий из минометов калибром 120 миллиметра и гранатометов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220216/donbass-1773067084.html

https://ria.ru/20220216/donbass-1773068039.html

луганская народная республика

донбасс

украина

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донбасс, украина, сцкк