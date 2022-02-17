https://ria.ru/20220217/obse-1773343338.html

Зеленский призвал дипломатов и миссию ОБСЕ остаться на Украине

Зеленский призвал дипломатов и миссию ОБСЕ остаться на Украине - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский призвал дипломатов и миссию ОБСЕ остаться на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает очень важным, чтобы дипломаты и представители ОБСЕ оставались на Украине, по его словам, их деятельность является... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:19

2022-02-17T15:19

2022-02-17T15:35

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

обсе

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает очень важным, чтобы дипломаты и представители ОБСЕ оставались на Украине, по его словам, их деятельность является дополнительным сдерживающим фактором."Обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской – это большая провокация. Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине – их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором. Нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины", - написал Зеленский в своем Twitter.В четверг украинские военные заявили о резком росте числа нарушений режима тишина в Донбассе, с начала суток зафиксировали 29 нарушений, один силовик и двое гражданских ранены. В частности, военные заявили об обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской, снаряды попали в здание детского сада, в результате чего трое сотрудников получили контузии. СБ Украины возбудила уголовное дело по статье "теракт".В свою очередь представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772923566.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772886552.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, обсе