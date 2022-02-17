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https://ria.ru/20220217/obse-1773327433.html
Россия не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании ОБСЕ
Россия не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании ОБСЕ - РИА Новости, 17.02.2022
Россия не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании ОБСЕ
Россия не будет участвовать в пятницу в заседании ОБСЕ, запрошенном Украиной в связи с "необычной военной деятельностью", сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:13
2022-02-17T14:32
игорь конашенков
сергей лавров
дмитрий песков
сша
киев
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Россия не будет участвовать в пятницу в заседании ОБСЕ, запрошенном Украиной в связи с "необычной военной деятельностью", сообщил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Нет, не будем", - сказал дипломат.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220216/obse-1773210090.html
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игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, сша, киев, россия, нато, ситуация в днр и лнр, в мире
14:13 17.02.2022 (обновлено: 14:32 17.02.2022)
 
Россия не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании ОБСЕ

Глава делегации Гаврилов: Россия не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Россия не будет участвовать в пятницу в заседании ОБСЕ, запрошенном Украиной в связи с "необычной военной деятельностью", сообщил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Нет, не будем", - сказал дипломат.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 19:59В мире
Украина инициировала проведение заседания в ОБСЕ в течение 48 часов
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 19:07
В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровДмитрий ПесковСШАКиевРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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