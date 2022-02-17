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В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина
В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина
Фасад на площади 150 квадратных метров обрушился на корпусе здания известном в Петербурге как завод "Красный треугольник", пострадала женщина, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:57
2022-02-17T21:57
2022-02-17T21:57
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Фасад на площади 150 квадратных метров обрушился на корпусе здания известном в Петербурге как завод "Красный треугольник", пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу."Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.Так же пострадали два автомобиля, припаркованных рядом.Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода "Красный треугольник".Завод на набережной Обводного канала был основан как американско-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов, в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина
При обрушении фасада здания "Красного треугольника" в Петербурге пострадала женщина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Фасад на площади 150 квадратных метров обрушился на корпусе здания известном в Петербурге как завод "Красный треугольник", пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу.
"Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи
для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС
.
Так же пострадали два автомобиля, припаркованных рядом.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода "Красный треугольник".
Завод на набережной Обводного канала был основан как американско-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов, в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.