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В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина
В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина - РИА Новости, 17.02.2022
В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина
Фасад на площади 150 квадратных метров обрушился на корпусе здания известном в Петербурге как завод "Красный треугольник", пострадала женщина, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T21:57
2022-02-17T21:57
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Фасад на площади 150 квадратных метров обрушился на корпусе здания известном в Петербурге как завод "Красный треугольник", пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу."Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.Так же пострадали два автомобиля, припаркованных рядом.Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода "Красный треугольник".Завод на набережной Обводного канала был основан как американско-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов, в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.
санкт-петербург
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург
21:57 17.02.2022
 
В Петербурге обрушился фасад "Красного треугольника", пострадала женщина

При обрушении фасада здания "Красного треугольника" в Петербурге пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Фасад на площади 150 квадратных метров обрушился на корпусе здания известном в Петербурге как завод "Красный треугольник", пострадала женщина, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по городу.
"Обрушение фасада здания 3-6 этажного здания (бывший "Красный треугольник") на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева. Сейчас она извлечена из-за обломков дерева, передана бригаде Скорой помощи для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Так же пострадали два автомобиля, припаркованных рядом.
Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода "Красный треугольник".
Завод на набережной Обводного канала был основан как американско-российское предприятие в 1860 году по производству резиновых изделий. С 1908 года товарищество закрепило за собой название "Треугольник", а после 1917 года - "Красный Треугольник". В 1990-х годах завод был разорен, но частично продолжал работать. На территории много исторических корпусов, в основном построенных в начале XX-го века, большинство из них заброшены.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-Петербург
 
 
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