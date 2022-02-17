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Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Кристофера Нолана - РИА Новости, 17.02.2022

Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Джек Куэйд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:39

2022-02-17T01:39

2022-02-17T01:39

культура

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кино и сериалы

кристофер нолан

мэттью дэймон

роберт дауни-младший

флоренс пью

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Джек Куэйд сыграет в новом фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.Он присоединился к звездному составу. Известно, что в ленте также будут сниматься Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Джош Хартнетт. Главную роль исполнит Киллиан Мерфи. Он воплотит образ Роберта Оппенгеймера, ученого руководившего "Проектом Манхэттен", который привел к изобретению атомной бомбы. Какая роль досталась Куэйду, пока не раскрывалось.Новый фильм Нолана основан на книге "Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера" Кая Берда и Мартина Шервина. В 2006 она получила Пулитцеровскую премию, одну из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.Джек Куэйд известен по ролям Хьюи в сериале "Пацаны", Марвела в блокбастере "Голодные игры" и Ричи Кирша в новом "Крике". Кристофер Нолан снял фильмы "Довод", "Дюнкерк", "Интерстеллар", "Начало", трилогию о Бэтмене и другие картины. Планируется, что премьера ленты "Оппенгеймер" состоится летом 2023 года.

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новости культуры, кино и сериалы, кристофер нолан, мэттью дэймон, роберт дауни-младший, флоренс пью