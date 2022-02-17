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Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией
WSJ: Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией - РИА Новости, 17.02.2022
Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией
Саудовская Аравия отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель, несмотря на просьбу президента США Джо Байдена. Об этом пишет... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:21
2022-02-17T17:34
экономика
россия
опек
brent
саудовская аравия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель, несмотря на просьбу президента США Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.Как отмечает автор, подорожание топлива поставило Эр-Рияд перед дилеммой: помочь Западу справиться с этим или придерживаться соглашения ОПЕК, которое приносит выгоду Москве и увеличивает траты Вашингтона."Крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России", — посетовал колумнист.Фокон напомнил, что глава Белого дома неоднократно просил государства Персидского залива активно наращивать добычу энергоресурса, который после пандемии обходится американцам в два раза дороже. Байден стал еще более настойчивым, когда цена нефти приблизилась к отметке сто долларов за баррель. В ответ на это Саудовская Аравия сообщила, что будет соблюдать соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и Россия договорились увеличивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.Как уточняется в статье, накануне нефть марки Brent подорожала на 1,6 процента — до 94,81 доллара, за год ее цена выросла на 22 процента.
https://ria.ru/20211005/krizis-1753256236.html
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экономика, россия, опек, brent, саудовская аравия
16:21 17.02.2022 (обновлено: 17:34 17.02.2022)
 
WSJ: Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией

WSJ: Эр-Рияд ради союза с Россией отверг просьбы США по увеличению добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель, несмотря на просьбу президента США Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.
Как отмечает автор, подорожание топлива поставило Эр-Рияд перед дилеммой: помочь Западу справиться с этим или придерживаться соглашения ОПЕК, которое приносит выгоду Москве и увеличивает траты Вашингтона.
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"Крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России", — посетовал колумнист.
Фокон напомнил, что глава Белого дома неоднократно просил государства Персидского залива активно наращивать добычу энергоресурса, который после пандемии обходится американцам в два раза дороже. Байден стал еще более настойчивым, когда цена нефти приблизилась к отметке сто долларов за баррель. В ответ на это Саудовская Аравия сообщила, что будет соблюдать соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и Россия договорились увеличивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Как уточняется в статье, накануне нефть марки Brent подорожала на 1,6 процента — до 94,81 доллара, за год ее цена выросла на 22 процента.
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ЭкономикаРоссияОПЕКBrentСаудовская Аравия
 
 
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