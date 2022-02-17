https://ria.ru/20220217/neft-1773361795.html

Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией

WSJ: Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией - РИА Новости, 17.02.2022

Саудовская Аравия отвергла США ради нефтяного пакта с Россией

Саудовская Аравия отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель, несмотря на просьбу президента США Джо Байдена. Об этом пишет... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:21

2022-02-17T16:21

2022-02-17T17:34

экономика

россия

опек

brent

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия отказалась нарастить добычу нефти для снижения цен на энергоноситель, несмотря на просьбу президента США Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Бенуа Фокон.Как отмечает автор, подорожание топлива поставило Эр-Рияд перед дилеммой: помочь Западу справиться с этим или придерживаться соглашения ОПЕК, которое приносит выгоду Москве и увеличивает траты Вашингтона."Крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России", — посетовал колумнист.Фокон напомнил, что глава Белого дома неоднократно просил государства Персидского залива активно наращивать добычу энергоресурса, который после пандемии обходится американцам в два раза дороже. Байден стал еще более настойчивым, когда цена нефти приблизилась к отметке сто долларов за баррель. В ответ на это Саудовская Аравия сообщила, что будет соблюдать соглашение, в рамках которого страны ОПЕК и Россия договорились увеличивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.Как уточняется в статье, накануне нефть марки Brent подорожала на 1,6 процента — до 94,81 доллара, за год ее цена выросла на 22 процента.

https://ria.ru/20211005/krizis-1753256236.html

https://ria.ru/20220215/gaz-1772845901.html

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, опек, brent, саудовская аравия