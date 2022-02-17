Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220217/neft-1773309134.html
Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года
Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года - РИА Новости, 17.02.2022
Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года
Стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к ста долларам за баррель, составив 16 февраля 99,14 доллара, сообщает международное ценовое агентство Argus. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:17
2022-02-17T15:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
средиземноморье
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к ста долларам за баррель, составив 16 февраля 99,14 доллара, сообщает международное ценовое агентство Argus."В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на 3,23 доллара за баррель, до 99,14 доллара за баррель (CIF Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года", — заявили там.Цена Urals в Северо-Западной Европе чуть ниже, но тем не менее тоже близка к этой отметке: она увеличилась на 3,38 доллара, достигнув 96,49 доллара за баррель. Это стало максимумом с 9 сентября 2014-го.Как заявил газете The Wall Street Journal эксперт Spartan Capital Питер Кардийо, сырье дорожает после объявления Международного энергетического агентства о том, что ОПЕК+ в январе отстал от целевого показателя на 900 тысяч баррелей в сутки.Ранее аналитики Bloomberg подсчитали, что российский бюджет может получить дополнительно от 65 до 80 миллиардов долларов из-за роста цен на нефть.
https://ria.ru/20220215/neft-1772911401.html
https://ria.ru/20220217/dollar-1773285547.html
средиземноморье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, средиземноморье, urals
13:17 17.02.2022 (обновлено: 15:59 17.02.2022)
 
Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года

Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с сентября 2014 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти в Татарстане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к ста долларам за баррель, составив 16 февраля 99,14 доллара, сообщает международное ценовое агентство Argus.
Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на 3,23 доллара за баррель, до 99,14 доллара за баррель (CIF Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года", — заявили там.
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 14:31
Пошлина на экспорт нефти вырастет до 58,3 доллара за тонну
Цена Urals в Северо-Западной Европе чуть ниже, но тем не менее тоже близка к этой отметке: она увеличилась на 3,38 доллара, достигнув 96,49 доллара за баррель. Это стало максимумом с 9 сентября 2014-го.
Как заявил газете The Wall Street Journal эксперт Spartan Capital Питер Кардийо, сырье дорожает после объявления Международного энергетического агентства о том, что ОПЕК+ в январе отстал от целевого показателя на 900 тысяч баррелей в сутки.
Ранее аналитики Bloomberg подсчитали, что российский бюджет может получить дополнительно от 65 до 80 миллиардов долларов из-за роста цен на нефть.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 11:50Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Доллар подскочил выше 76 рублей на геополитических рисках
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСредиземноморьеUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала