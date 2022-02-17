https://ria.ru/20220217/neft-1773309134.html

Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года

Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года - РИА Новости, 17.02.2022

Цена нефти Urals приблизилась к ста долларам за баррель впервые с 2014 года

Стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к ста долларам за баррель, составив 16 февраля 99,14 доллара, сообщает международное ценовое агентство Argus. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:17

2022-02-17T13:17

2022-02-17T15:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

средиземноморье

urals

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Стоимость нефти Urals вплотную приблизилась к ста долларам за баррель, составив 16 февраля 99,14 доллара, сообщает международное ценовое агентство Argus."В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на 3,23 доллара за баррель, до 99,14 доллара за баррель (CIF Аугуста). Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года", — заявили там.Цена Urals в Северо-Западной Европе чуть ниже, но тем не менее тоже близка к этой отметке: она увеличилась на 3,38 доллара, достигнув 96,49 доллара за баррель. Это стало максимумом с 9 сентября 2014-го.Как заявил газете The Wall Street Journal эксперт Spartan Capital Питер Кардийо, сырье дорожает после объявления Международного энергетического агентства о том, что ОПЕК+ в январе отстал от целевого показателя на 900 тысяч баррелей в сутки.Ранее аналитики Bloomberg подсчитали, что российский бюджет может получить дополнительно от 65 до 80 миллиардов долларов из-за роста цен на нефть.

https://ria.ru/20220215/neft-1772911401.html

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экономика, средиземноморье, urals