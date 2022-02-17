https://ria.ru/20220217/neft-1773301375.html

"Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу новыми запасами на 283%

"Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу новыми запасами на 283% - РИА Новости, 17.02.2022

"Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу новыми запасами на 283%

"Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу новыми запасами на 283%, доказанные запасы по международным стандартам PRMS составили 2,27 миллиарда тонн... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:48

2022-02-17T12:48

2022-02-17T12:48

новости компаний - экономика

газпром нефть

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Газпром нефть" в 2021 году восполнила добычу новыми запасами на 283%, доказанные запасы по международным стандартам PRMS составили 2,27 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, говорится в пресс-релизе компании."По итогам 2021 года доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" по международным стандартам PRMS выросли до 2,27 млрд тонн нефтяного эквивалента, что на 6,8% выше показателя прошлого года. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%", - сообщает компания.Суммарные запасы "Газпром нефти" категорий "доказанные" и "вероятные" с учетом доли в совместных предприятиях в 2021 году достигли 4,1 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Уровень обеспеченности доказанным запасами углеводородов составил 23 года.Как пояснили в "Газпром нефти", компания расширила ресурсную базу с помощью успешной геологоразведки и доизучения активов в Западной и Восточной Сибири. В том числе, за счет месторождения имени Александра Жагрина в ХМАО-Югре, отдельных участков и пластов Уренгойского и Ен-Яхинского месторождений.Компания также напомнила, что в 2021 году были открыты 32 залежи с извлекаемыми запасами около 50 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Кроме того, "Газпром нефть" получила шесть новых лицензий, в том числе на Краснореченский участок в Оренбургской области, три лицензии на изучение нижележащих горизонтов и фланговых активов в ХМАО-Югре, ЯНАО и Оренбуржье, а также первые в отрасли лицензии на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов.

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