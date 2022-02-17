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Столтенберг назвал совет Россия — НАТО лучшей площадкой для переговоров
Столтенберг назвал совет Россия — НАТО лучшей площадкой для переговоров - РИА Новости, 17.02.2022
Столтенберг назвал совет Россия — НАТО лучшей площадкой для переговоров
НАТО продолжает ждать ответ на свои предложения от России и считает Совет РФ-НАТО лучшей площадкой для переговоров, сказал генсек организации Йенс Столтенберг... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:33
2022-02-17T16:01
нато
в мире
совет россия-нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. НАТО продолжает ждать ответ на свои предложения от России и считает Совет РФ-НАТО лучшей площадкой для переговоров, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны альянса."Мы ждем ответ со стороны России... Мы направили ранее России свои предложения, в которых мы перечислили такие вопросы, как контроль над вооружением, ракеты, прозрачность военной деятельности. Это те вопросы, по которым можно найти общую почву, найти решения, улучшить безопасность для всех нас – как для НАТО, так и для российского народа. Мы уверены, что мы можем достичь согласия. Я продолжаю верить, что Совет Россия-НАТО остается лучшей платформой для взаимодействия, когда появляются вопросы у России и у НАТО", - сообщил он.
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нато, в мире, совет россия-нато, россия
15:33 17.02.2022 (обновлено: 16:01 17.02.2022)
 
Столтенберг назвал совет Россия — НАТО лучшей площадкой для переговоров

Глава альянса Столтенберг назвал совет Россия — НАТО лучшей площадкой для переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. НАТО продолжает ждать ответ на свои предложения от России и считает Совет РФ-НАТО лучшей площадкой для переговоров, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны альянса.
"Мы ждем ответ со стороны России... Мы направили ранее России свои предложения, в которых мы перечислили такие вопросы, как контроль над вооружением, ракеты, прозрачность военной деятельности. Это те вопросы, по которым можно найти общую почву, найти решения, улучшить безопасность для всех нас – как для НАТО, так и для российского народа. Мы уверены, что мы можем достичь согласия. Я продолжаю верить, что Совет Россия-НАТО остается лучшей платформой для взаимодействия, когда появляются вопросы у России и у НАТО", - сообщил он.
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НАТОВ миреСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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