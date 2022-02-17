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Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины
Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины - РИА Новости, 17.02.2022
Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только РФ, но и некоторые члены НАТО противодействуют стремлению Киева быть членом альянса. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:40
2022-02-17T13:40
в мире
украина
нато
владимир зеленский
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только РФ, но и некоторые члены НАТО противодействуют стремлению Киева быть членом альянса.По словам президента, Украина долгое время движется по направлению к членству в НАТО, однако так и не стала ближе к цели. Зеленский добавил, что на Киев оказывается давление."Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", – цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.Зеленский добавил, что РФ использует вопрос НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом". Все эти действия не позволяют ускорить процесс интеграции Украины в НАТО."И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран–членов альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал Зеленский.
https://ria.ru/20220216/davlenie-1773021717.html
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в мире, украина, нато, владимир зеленский
13:40 17.02.2022
 
Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины

Президент Зеленский: сами страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только РФ, но и некоторые члены НАТО противодействуют стремлению Киева быть членом альянса.
По словам президента, Украина долгое время движется по направлению к членству в НАТО, однако так и не стала ближе к цели. Зеленский добавил, что на Киев оказывается давление.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 00:38
США не будут давить на Киев, чтобы Украина вступила в НАТО, заявила Псаки
"Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", – цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
Зеленский добавил, что РФ использует вопрос НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом". Все эти действия не позволяют ускорить процесс интеграции Украины в НАТО.
"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран–членов альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал Зеленский.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президентй Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 17:20
Шольц заявил, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня
 
В миреУкраинаНАТОВладимир Зеленский
 
 
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