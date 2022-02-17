https://ria.ru/20220217/nato-1773316442.html

Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины

Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины - РИА Новости, 17.02.2022

Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только РФ, но и некоторые члены НАТО противодействуют стремлению Киева быть членом альянса. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:40

2022-02-17T13:40

2022-02-17T13:40

в мире

украина

нато

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только РФ, но и некоторые члены НАТО противодействуют стремлению Киева быть членом альянса.По словам президента, Украина долгое время движется по направлению к членству в НАТО, однако так и не стала ближе к цели. Зеленский добавил, что на Киев оказывается давление."Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. Главный вопрос – это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", – цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.Зеленский добавил, что РФ использует вопрос НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом". Все эти действия не позволяют ускорить процесс интеграции Украины в НАТО."И это не философский вопрос, а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран–членов альянса. И в этом нет никаких секретов", – сказал Зеленский.

https://ria.ru/20220216/davlenie-1773021717.html

https://ria.ru/20220214/sholts-1772756568.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, владимир зеленский