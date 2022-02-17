https://ria.ru/20220217/nato-1773309708.html
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:17
2022-02-17T13:17
2022-02-17T13:51
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
луиджи ди майо
украина
мид италии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Самая пикантная часть заявления в том, что (они говорят - ред.): "Мы очень обеспокоены большим, неоправданным российским военным присутствием и наращиванием этого присутствия на Украине и в Белоруссии". Как вам это? Понимаете, чувство собственного превосходства и собственной непогрешимости, по-моему, пробило через край и края этого, к сожалению, наши натовские коллеги просто не видят", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, луиджи ди майо, украина, мид италии
13:17 17.02.2022 (обновлено: 13:51 17.02.2022)
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
Глава МИД Лавров: чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край"