https://ria.ru/20220217/nato-1773309708.html

Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров

Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022

Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров

Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:17

2022-02-17T13:17

2022-02-17T13:51

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

луиджи ди майо

украина

мид италии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Самая пикантная часть заявления в том, что (они говорят - ред.): "Мы очень обеспокоены большим, неоправданным российским военным присутствием и наращиванием этого присутствия на Украине и в Белоруссии". Как вам это? Понимаете, чувство собственного превосходства и собственной непогрешимости, по-моему, пробило через край и края этого, к сожалению, наши натовские коллеги просто не видят", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html

украина

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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, луиджи ди майо, украина, мид италии