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Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров
Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:17
2022-02-17T13:51
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
луиджи ди майо
украина
мид италии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Самая пикантная часть заявления в том, что (они говорят - ред.): "Мы очень обеспокоены большим, неоправданным российским военным присутствием и наращиванием этого присутствия на Украине и в Белоруссии". Как вам это? Понимаете, чувство собственного превосходства и собственной непогрешимости, по-моему, пробило через край и края этого, к сожалению, наши натовские коллеги просто не видят", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
https://ria.ru/20220216/nato-1773210583.html
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, луиджи ди майо, украина, мид италии
13:17 17.02.2022 (обновлено: 13:51 17.02.2022)
 
Чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: чувство собственной непогрешимости у НАТО "пробило край"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чувство собственной непогрешимости у НАТО уже "пробило край", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Самая пикантная часть заявления в том, что (они говорят - ред.): "Мы очень обеспокоены большим, неоправданным российским военным присутствием и наращиванием этого присутствия на Украине и в Белоруссии". Как вам это? Понимаете, чувство собственного превосходства и собственной непогрешимости, по-моему, пробило через край и края этого, к сожалению, наши натовские коллеги просто не видят", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 20:01
МИД выразил озабоченность наращиванием потенциала НАТО на западных рубежах
 
В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОЛуиджи Ди МайоУкраинаМИД Италии
 
 
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