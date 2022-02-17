https://ria.ru/20220217/nasledie-1773325855.html
Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия
Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия - РИА Новости, 17.02.2022
Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия
Правительство России планирует рассмотреть изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:06
2022-02-17T14:06
2022-02-17T14:11
культура
новости культуры
юнеско
правительство рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство России планирует рассмотреть изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального наследия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня мы рассмотрим законодательные изменения, которые установят ряд важных критериев для определения значимости объектов наследия - культурной, исторической и социальной. Они будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Премьер добавил, что это поможет сформировать объективное представление об объектах, которые нуждаются в восстановлении в приоритетном порядке.В соответствии с проектом документа приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, юнеско, правительство рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил мишустин
14:06 17.02.2022 (обновлено: 14:11 17.02.2022)
Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия
Кабмин установит критерии определения значимости объектов наследия России
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство России планирует рассмотреть изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального наследия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня мы рассмотрим законодательные изменения, которые установят ряд важных критериев для определения значимости объектов наследия - культурной, исторической и социальной. Они будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Премьер добавил, что это поможет сформировать объективное представление об объектах, которые нуждаются в восстановлении в приоритетном порядке.
"Такая система критериев также поможет более четко и эффективно распределять бюджетные средства на эти цели", - сказал Мишустин.
В соответствии с проектом документа приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.