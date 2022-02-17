https://ria.ru/20220217/nasledie-1773325855.html

Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия

Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия - РИА Новости, 17.02.2022

Кабмин установит критерии для оценки объектов российского наследия

Правительство России планирует рассмотреть изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:06

2022-02-17T14:06

2022-02-17T14:11

культура

новости культуры

юнеско

правительство рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство России планирует рассмотреть изменения в законодательство по установлению критериев значимости объектов культурного, исторического и социального наследия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня мы рассмотрим законодательные изменения, которые установят ряд важных критериев для определения значимости объектов наследия - культурной, исторической и социальной. Они будут использоваться при разработке государственных и муниципальных программ", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Премьер добавил, что это поможет сформировать объективное представление об объектах, которые нуждаются в восстановлении в приоритетном порядке.В соответствии с проектом документа приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20220214/minkultury-1772640135.html

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новости культуры, юнеско, правительство рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил мишустин