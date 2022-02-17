https://ria.ru/20220217/mvd-1773327307.html

Путин заявил, что от качества работы МВД зависят судьбы людей

Путин заявил, что от качества работы МВД зависят судьбы людей - РИА Новости, 17.02.2022

Путин заявил, что от качества работы МВД зависят судьбы людей

Система МВД России всегда считалась ключевым звеном правоохранительной системы страны, но надо не забывать, что от качества этой работы зависят судьбы людей,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:12

2022-02-17T14:12

2022-02-17T14:17

общество

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Система МВД России всегда считалась ключевым звеном правоохранительной системы страны, но надо не забывать, что от качества этой работы зависят судьбы людей, заявил президент России Владимир Путин."Система МВД всегда считалась, так оно и есть на самом деле, ключевым звеном правоохранительной системы страны… Они (направления работы ведомства) охватывают практически все сферы жизни общества и государства. Нет ни одной сферы, которая бы не лежала в сфере ответственности МВД", - сказал Путин на министерской коллегии.Он добавил, что в значительной степени об эффективности государства граждане судят по качеству работы МВД."Я хотел бы обратить на одну сторону вопроса особое внимание. Она абсолютно понятна, очевидна. Прошу вас только не забывать о том, что от качества вашей работы зависят судьбы людей. Вот что самое главное, что должно лежать всегда в центре вашего внимания", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20220217/perepis-1773311494.html

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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)