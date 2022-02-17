https://ria.ru/20220217/mvd-1773314522.html
Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями
Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями - РИА Новости, 17.02.2022
Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями
МВД должно совершенствовать взаимодействие с финансовыми организациями и операторами связи для борьбы с кибермошенничеством, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:35
2022-02-17T13:35
2022-02-17T13:54
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. МВД должно совершенствовать взаимодействие с финансовыми организациями и операторами связи для борьбы с кибермошенничеством, заявил президент России Владимир Путин."Нужно самым серьезным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций", - сказал Путин на коллегии МВД России.Он отметил, что в целом для укрепления кибербезопасности требуется более скоординированная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса.
https://ria.ru/20211207/kibermoshennichestvo-1762531344.html
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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:35 17.02.2022 (обновлено: 13:54 17.02.2022)
Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями
Президент Путин призвал МВД совершенствовать взаимодействие с финансовыми организациями