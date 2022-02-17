https://ria.ru/20220217/mvd-1773314522.html

Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями

Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями - РИА Новости, 17.02.2022

Путин призвал МВД улучшать взаимодействие с финансовыми организациями

МВД должно совершенствовать взаимодействие с финансовыми организациями и операторами связи для борьбы с кибермошенничеством, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:35

2022-02-17T13:35

2022-02-17T13:54

общество

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. МВД должно совершенствовать взаимодействие с финансовыми организациями и операторами связи для борьбы с кибермошенничеством, заявил президент России Владимир Путин."Нужно самым серьезным образом совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций", - сказал Путин на коллегии МВД России.Он отметил, что в целом для укрепления кибербезопасности требуется более скоординированная работа правоохранительных органов, соответствующих государственных ведомств и регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса.

https://ria.ru/20211207/kibermoshennichestvo-1762531344.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)