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Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин
Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022
Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин
Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, почти половина собиравшихся принять участие в сегодняшней коллегии ведомства, заболели, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:26
2022-02-17T13:26
2022-02-17T13:40
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, почти половина собиравшихся принять участие в сегодняшней коллегии ведомства, заболели, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, все-таки это серьезная нагрузка на ведомство в целом, да и вот сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, почти что половина заболели", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.Он отметил, что тем не менее вся система МВД действует устойчиво и надежно.
https://ria.ru/20220128/politsiya-1769903657.html
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общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
13:26 17.02.2022 (обновлено: 13:40 17.02.2022)
Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин
Президент Путин: коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД