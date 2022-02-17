https://ria.ru/20220217/mvd-1773311399.html

Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин

Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин - РИА Новости, 17.02.2022

Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, заявил Путин

Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, почти половина собиравшихся принять участие в сегодняшней коллегии ведомства, заболели, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:26

2022-02-17T13:26

2022-02-17T13:40

общество

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Коронавирус стал серьезной нагрузкой на МВД, почти половина собиравшихся принять участие в сегодняшней коллегии ведомства, заболели, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, все-таки это серьезная нагрузка на ведомство в целом, да и вот сейчас министр доложил, почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, почти что половина заболели", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.Он отметил, что тем не менее вся система МВД действует устойчиво и надежно.

https://ria.ru/20220128/politsiya-1769903657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы