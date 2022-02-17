https://ria.ru/20220217/moskva-1773288863.html

Москва утвердила инвестиционную декларацию

Москва утвердила инвестиционную декларацию - РИА Новости, 17.02.2022

Москва утвердила инвестиционную декларацию

Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках реализации инициативы "Fast track для инвестиций в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:04

2022-02-17T12:04

2022-02-17T12:04

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках реализации инициативы "Fast track для инвестиций в регионах" Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Проект предусматривает создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов, предполагает внедрение в регионах инвестиционной карты и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти."Москва остается самым инвестиционно-привлекательным регионом страны, на ее долю приходится почти 19% общероссийских вложений в основной капитал. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70% по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 триллиона рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Декларация закрепляет инвестиционные обязательства Москвы, которые позволят обеспечить дальнейшее увеличение притока инвестиций. В частности, город обязуется сохранить условия реализации инвестиционных проектов на территории столицы, обеспечить конкурентное распределение ресурсов, предоставлять инвесторам различные преференции и распространять информацию о мерах господдержки.В декларации отмечена важность развития в столице наукоемких и высокотехнологичных производств: микроэлектроники, авиационной и космической, фармацевтической и медицинской промышленности и др. Для размещения инновационных предприятий в городе есть специализированные площадки – десятки технопарков, особая экономическая зона, земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов. Кроме того, Москва предлагает предпринимателям различные механизмы государственно-частного партнерства – концессии, офсетные контракты, контракты жизненного цикла и другое, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220217/moskva-1773287805.html

москва

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москва, александр прохоров