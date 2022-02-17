https://ria.ru/20220217/moskva-1773287805.html
Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла
Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла - РИА Новости, 17.02.2022
Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла
В 2021 году Москва заключила 52 контракта жизненного цикла (КЖЦ), четыре из них – на поставку подвижного состава общественного транспорта, а остальные – на... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:57
2022-02-17T11:57
2022-02-17T11:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В 2021 году Москва заключила 52 контракта жизненного цикла (КЖЦ), четыре из них – на поставку подвижного состава общественного транспорта, а остальные – на закупку современного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня контракты жизненного цикла составляют больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. В прошлом году Москва подписала 52 таких контракта, их совокупный объем 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Так, в прошлом году столица провела два конкурса на поставку 400 электробусов – экологичного вида общественного транспорта. Закупка проведена на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций. Победителями стали ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ".Как отмечают в ДИПП, контракты жизненного цикла востребованы и поставщиками, так как имеют свои преимущества перед стандартными госзакупками. Бизнес получает возможность загрузки своих мощностей на длительный период. Кроме того, подписание КЖЦ — это гарантия доходов в течение всего срока его действия.Москва заключает контракты жизненного цикла с 2014 года. Сегодня на них приходится более 535 миллиардов рублей – почти половина от общего объема соглашений государственно-частного партнерства столицы. С помощью КЖЦ город приобретает не только медтехнику и электробусы, но и обновляет подвижной состав метрополитена, трамвайный парк.
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РИА Новости
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В 2021 году Москва заключила 52 контракта жизненного цикла (КЖЦ), четыре из них – на поставку подвижного состава общественного транспорта, а остальные – на закупку современного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Сегодня контракты жизненного цикла составляют больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. В прошлом году Москва
подписала 52 таких контракта, их совокупный объем 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Так, в прошлом году столица провела два конкурса на поставку 400 электробусов – экологичного вида общественного транспорта. Закупка проведена на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций. Победителями стали ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ
" и ПАО "КАМАЗ".
Как отмечают в ДИПП, контракты жизненного цикла востребованы и поставщиками, так как имеют свои преимущества перед стандартными госзакупками. Бизнес получает возможность загрузки своих мощностей на длительный период. Кроме того, подписание КЖЦ — это гарантия доходов в течение всего срока его действия.
"С 2019 года Москва посредством КЖЦ приобретает для городских больниц и поликлиник инновационное медицинское оборудование. В рамках контрактов, подписанных в прошлом году, закуплено порядка 760 единиц современной медтехники. Общий объем закупок составил 26,7 миллиарда рублей. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие крупнейшие мировые производители, как Siemens и General Electric. Всего за два года город подписал 122 КЖЦ на 90 миллиардов рублей на поставку медоборудования", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Москва заключает контракты жизненного цикла с 2014 года. Сегодня на них приходится более 535 миллиардов рублей – почти половина от общего объема соглашений государственно-частного партнерства столицы. С помощью КЖЦ город приобретает не только медтехнику и электробусы, но и обновляет подвижной состав метрополитена, трамвайный парк.