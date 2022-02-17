https://ria.ru/20220217/moskva-1773287805.html

Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла

Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла - РИА Новости, 17.02.2022

Москва в 2021 году заключила 52 контракта жизненного цикла

В 2021 году Москва заключила 52 контракта жизненного цикла (КЖЦ), четыре из них – на поставку подвижного состава общественного транспорта, а остальные – на... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:57

2022-02-17T11:57

2022-02-17T11:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В 2021 году Москва заключила 52 контракта жизненного цикла (КЖЦ), четыре из них – на поставку подвижного состава общественного транспорта, а остальные – на закупку современного медицинского оборудования, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Сегодня контракты жизненного цикла составляют больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. В прошлом году Москва подписала 52 таких контракта, их совокупный объем 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Так, в прошлом году столица провела два конкурса на поставку 400 электробусов – экологичного вида общественного транспорта. Закупка проведена на средства, полученные за счет выпуска зеленых облигаций. Победителями стали ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ".Как отмечают в ДИПП, контракты жизненного цикла востребованы и поставщиками, так как имеют свои преимущества перед стандартными госзакупками. Бизнес получает возможность загрузки своих мощностей на длительный период. Кроме того, подписание КЖЦ — это гарантия доходов в течение всего срока его действия.Москва заключает контракты жизненного цикла с 2014 года. Сегодня на них приходится более 535 миллиардов рублей – почти половина от общего объема соглашений государственно-частного партнерства столицы. С помощью КЖЦ город приобретает не только медтехнику и электробусы, но и обновляет подвижной состав метрополитена, трамвайный парк.

https://ria.ru/20220215/moskva-1772862504.html

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москва, александр прохоров