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Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака
Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака - РИА Новости, 17.02.2022
Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака
Ученые НИТУ "МИСиС" в составе международного коллектива синтезировали новый материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. По мнению... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" в составе международного коллектива синтезировали новый материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. По мнению авторов, он имеет высокие перспективы для применения в биомедицине. Исследование опубликовано в журнале Materials Chemistry and Physics.Исследователи Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Уникальность этого материала в том, что он нетоксичен, обладает высоким показателем фотокаталитической активности и антиоксидантными свойствами.Ученые протестировали активность материала против различных болезнетворных бактерий, например, грамположительных бактерий стафилококка. Они также изучили противораковую активность синтезированных наностержней с помощью колориметрических тестов для оценки метаболической активности клеток.Для создания нового материала авторы работы использовали фитохимические соединения, полученные из экстракта листьев манилкары (Manilkara littoralis) – растения семейства Сапотовые (Sapotaceae), распространенного в тропических лесах. Манилкара представляет собой крупные вечнозеленые или листопадные деревья с млечным соком, иногда кустарники, всего их около 70 видов.Для подготовки экстракта, ученые собрали молодые листья M. littoralis в тропических лесах Андаманских и Никобарских островов Индии. Затем листья промывали, сушили, измельчали и готовили экстракт при температуре 80°С.Мы использовали этот экстракт в качестве стабилизатора при синтезе наностержней оксида цинка, где выступал как окислительно-восстановительный агент при разложении ацетата. В результате, нам удалось разработать альтернативный способ получения противораковых и антибактериальных препаратов", – отметил Евгений Колесников.По его словам, в будущем ученые НИТУ "МИСиС" в рамках программы "Приоритет-2030" планируют развивать "зеленый" метод синтеза наноматериалов для биомедицинского применения и расширять список получаемых материалов с точки зрения состава, структуры и морфологии.Новые технологии синтеза позволят существенно расширить применимость синтезируемых материалов, при этом сохраняя их безопасность для человека и окружающей среды.
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навигатор абитуриента, мисис, университетская наука, москва, россия, рак, индия, наука
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
Ученые НИТУ "МИСиС"
в составе международного коллектива синтезировали новый материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. По мнению авторов, он имеет высокие перспективы для применения в биомедицине. Исследование опубликовано в журнале Materials Chemistry and Physics
.
Исследователи Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Уникальность этого материала в том, что он нетоксичен, обладает высоким показателем фотокаталитической активности и антиоксидантными свойствами.
Ученые протестировали активность материала против различных болезнетворных бактерий, например, грамположительных бактерий стафилококка. Они также изучили противораковую активность синтезированных наностержней с помощью колориметрических тестов для оценки метаболической активности клеток.
Для создания нового материала авторы работы использовали фитохимические соединения, полученные из экстракта листьев манилкары (Manilkara littoralis) – растения семейства Сапотовые (Sapotaceae), распространенного в тропических лесах. Манилкара представляет собой крупные вечнозеленые или листопадные деревья с млечным соком, иногда кустарники, всего их около 70 видов.
"Большинство методов, используемых для синтеза подобных наноматериалов, дороги в применении или предполагают использование токсичных материалов, которые негативно воздействуют на человека и окружающую среду. Мы же применили "зеленый" синтез с использованием недорогих и экологически чистых материалов", – рассказал инженер кафедры Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Евгений Колесников.
Для подготовки экстракта, ученые собрали молодые листья M. littoralis в тропических лесах Андаманских и Никобарских островов Индии. Затем листья промывали, сушили, измельчали и готовили экстракт при температуре 80°С.
Мы использовали этот экстракт в качестве стабилизатора при синтезе наностержней оксида цинка, где выступал как окислительно-восстановительный агент при разложении ацетата. В результате, нам удалось разработать альтернативный способ получения противораковых и антибактериальных препаратов", – отметил Евгений Колесников.
По его словам, в будущем ученые НИТУ "МИСиС" в рамках программы "Приоритет-2030" планируют развивать "зеленый" метод синтеза наноматериалов для биомедицинского применения и расширять список получаемых материалов с точки зрения состава, структуры и морфологии.
Новые технологии синтеза позволят существенно расширить применимость синтезируемых материалов, при этом сохраняя их безопасность для человека и окружающей среды.