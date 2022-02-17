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Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака

Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака - РИА Новости, 17.02.2022

Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака

Ученые НИТУ "МИСиС" в составе международного коллектива синтезировали новый материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. По мнению... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:00

2022-02-17T09:00

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" в составе международного коллектива синтезировали новый материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. По мнению авторов, он имеет высокие перспективы для применения в биомедицине. Исследование опубликовано в журнале Materials Chemistry and Physics.Исследователи Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Уникальность этого материала в том, что он нетоксичен, обладает высоким показателем фотокаталитической активности и антиоксидантными свойствами.Ученые протестировали активность материала против различных болезнетворных бактерий, например, грамположительных бактерий стафилококка. Они также изучили противораковую активность синтезированных наностержней с помощью колориметрических тестов для оценки метаболической активности клеток.Для создания нового материала авторы работы использовали фитохимические соединения, полученные из экстракта листьев манилкары (Manilkara littoralis) – растения семейства Сапотовые (Sapotaceae), распространенного в тропических лесах. Манилкара представляет собой крупные вечнозеленые или листопадные деревья с млечным соком, иногда кустарники, всего их около 70 видов.Для подготовки экстракта, ученые собрали молодые листья M. littoralis в тропических лесах Андаманских и Никобарских островов Индии. Затем листья промывали, сушили, измельчали и готовили экстракт при температуре 80°С.Мы использовали этот экстракт в качестве стабилизатора при синтезе наностержней оксида цинка, где выступал как окислительно-восстановительный агент при разложении ацетата. В результате, нам удалось разработать альтернативный способ получения противораковых и антибактериальных препаратов", – отметил Евгений Колесников.По его словам, в будущем ученые НИТУ "МИСиС" в рамках программы "Приоритет-2030" планируют развивать "зеленый" метод синтеза наноматериалов для биомедицинского применения и расширять список получаемых материалов с точки зрения состава, структуры и морфологии.Новые технологии синтеза позволят существенно расширить применимость синтезируемых материалов, при этом сохраняя их безопасность для человека и окружающей среды.

https://ria.ru/20210429/rak-1730410254.html

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навигатор абитуриента, мисис, университетская наука, москва, россия, рак, индия, наука