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В Кремле ответили на вопрос об идее ввести миротворцев в Донбасс
В Кремле ответили на вопрос об идее ввести миротворцев в Донбасс - РИА Новости, 17.02.2022
В Кремле ответили на вопрос об идее ввести миротворцев в Донбасс
В Кремле не слышали про инициативу о введении миротворцев на Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T13:58
2022-02-17T13:59
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Кремле не слышали про инициативу о введении миротворцев на Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я не знаю, кто мог озвучивать эту идею. Я не слышал, чтобы кто-то выступал с такой инициативой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к идее ввести миротворцев в зону конфликта на Донбассе.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
13:58 17.02.2022 (обновлено: 13:59 17.02.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об идее ввести миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь Песков: в Кремле не слышали об инициативе ввести миротворцев в Донбасс

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Кремле не слышали про инициативу о введении миротворцев на Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не знаю, кто мог озвучивать эту идею. Я не слышал, чтобы кто-то выступал с такой инициативой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к идее ввести миротворцев в зону конфликта на Донбассе.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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