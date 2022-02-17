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Силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в Донецке

Силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в Донецке - РИА Новости, 17.02.2022

Силовики обстреляли окраины Горловки, заявили в Донецке

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:46

2022-02-17T10:46

2022-02-17T10:46

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."С 8.25 до 9.00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова (окраины Горловки - ред.). Выпущено 32 мины калибром 82 миллиметра ", - сказал журналистам представитель ведомства.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который из-за боевых действий простаивал семь лет.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина, донбасс