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Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации - РИА Новости, 17.02.2022
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации
Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:01
2022-02-17T15:10
безопасность
курская область
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным представитель Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков."Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 километров, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области", - сказал Конашенков.Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области."Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полторы тысячи километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - добавил Конашенков.
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безопасность, курская область
15:01 17.02.2022 (обновлено: 15:10 17.02.2022)
 
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации

Первые воинские подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации

CC BY-SA 3.0 / Cyrios / Дзержинск
Дзержинск - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Cyrios /
Дзержинск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным представитель Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков.
"Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 километров, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области", - сказал Конашенков.
Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.
"Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полторы тысячи километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - добавил Конашенков.
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