https://ria.ru/20220217/minoborony-1773337891.html
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации - РИА Новости, 17.02.2022
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации
Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:01
2022-02-17T15:01
2022-02-17T15:10
безопасность
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951047_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_18870b3c0b5c7f95374c9571e6d112d2.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным представитель Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков."Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 километров, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области", - сказал Конашенков.Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области."Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полторы тысячи километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - добавил Конашенков.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773298393.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951047_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_8f80db401af05e9d76461d2bbe453991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
15:01 17.02.2022 (обновлено: 15:10 17.02.2022)
Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации
Первые воинские подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации