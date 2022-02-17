https://ria.ru/20220217/minoborony-1773337891.html

Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации

Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации - РИА Новости, 17.02.2022

Первые подразделения после учений прибыли в пункты постоянной дислокации

Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:01

2022-02-17T15:01

2022-02-17T15:10

безопасность

курская область

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первые воинские подразделения Западного и Южного военных округов после учений прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщил журналистам официальным представитель Минобороны РФ полковник Игорь Конашенков."Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 километров, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области", - сказал Конашенков.Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области."Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полторы тысячи километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской республике и в республике Дагестан", - добавил Конашенков.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773298393.html

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безопасность, курская область